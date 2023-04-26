 

Маслобензостойкие рукава: характеристики, особенности и как отличить от обычного шланга

26 апреля 2023, 14:00 396 Время чтения ≈ 4 мин
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Маслобензостойкие шланги (МБС) — гибкие и прочные рукава, которые используют для перекачивания топлива, смазочных растворов, антифризов и других продуктов.

В отличие от стандартных шлангов, масло- и бензостойкие рукава не подвержены агрессивному воздействию рабочих жидкостей. Для их изготовления используют специальные материалы, которые не деформируются и не разрушаются при эксплуатации. При этом шланги МБС обладают высокой эластичностью. Это позволяет устанавливать их в любых положениях и использовать в системах с разными напорами.

На данный момент самый востребованный материал для производства рукавов МБС — резина NBR. Ее используют при изготовлении внутренних и наружных слоев шлангов. NBR обладает повышенной термостойкостью, не накапливает статическое напряжение, не повреждается при контакте с рабочей жидкостью. Рукава из такой резины не нужно заземлять, риск электрического пробоя при их использовании минимален.

Классификация

По конструкции

По строению рукава МБС бывают трех видов:

  • Неармированные. Конструкция включает в себя два слоя. Внутренний изготовлен из резины, которая не разрушается при контакте с топливом, маслом и другими агрессивными жидкостями. Внешний слой — резиновый, придает шлангу устойчивость к влаге и механическим повреждениям.
  • Армированные с нитяным усилением. Конструкция схожа с первым видом, но есть промежуточный слой усиления из плотно переплетенных высокопрочных синтетических нитей. Нитяное усиление придает маслобензостойкому рукаву дополнительную прочность, предотвращает растяжение стенок.
  • Армированные спиралью. Такие модели оснащены дополнительным промежуточным слоем в виде спирали из углеродистой стали. Армированные спиралью рукава прочны и эластичны, выдерживают работу в системах с высоким давлением.

По назначению

По этому параметру выделяют три вида маслобензостойких шлангов:

  • Напорные. Разработаны для установки в системы с высоким давлением. Отличаются особо прочной конструкцией, которая предотвращает растяжения и разрывы рукавов.
  • Всасывающие. Используются в системах с рабочим давлением ниже атмосферного. Благодаря строению такие шланги не сжимаются и сохраняют пропускную способность.
  • Напорно-всасывающие. Применяются в системах с любым давлением.

На что обращать внимание при выборе

При подборе маслобензостойких рукавов важно учитывать их технические характеристики: рабочее давление, диапазон температур, внутренний и наружный диаметры.

Давление всасывающих маслобензостойких шлангов — 0,9 атмосферы, напорных — от 1 до 100 атмосфер.

Рабочий диапазон температур у разных моделей варьируется в зависимости от климата и жидкостей, для которых производят шланги. Минимальный показатель достигает отметки -40 °C. Такие модели рассчитаны на использование в холодном климате. Максимальное значение зависит от перегоняемых жидкостей: +70 °C — для топлива, +100 °C — для масел.

Внутренний диаметр маслобензостойких шлангов варьируется от 3 мм до 100 мм. Наружный зависит от конструкции рукава и материалов, из которых он изготовлен. Внешний диаметр обычно в 1,5–3 раза больше внутреннего, максимальный размер — 150 мм.

Где заказать

Купить рукава МБС вы можете в интернет-магазине TITAN LOCK. В каталоге собраны маслобензостойкие шланги с разными конструкциями, диаметрами и другими техническими характеристиками. Компания предлагает сертифицированные товары ведущих производителей с доставкой по всей территории России.

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Метки: TITAN LOCK, МБС, МАСЛОБЕНЗОСТОЙКИЙ РУКАВ

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