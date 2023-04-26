Маслобензостойкие шланги (МБС) — гибкие и прочные рукава, которые используют для перекачивания топлива, смазочных растворов, антифризов и других продуктов.

В отличие от стандартных шлангов, масло- и бензостойкие рукава не подвержены агрессивному воздействию рабочих жидкостей. Для их изготовления используют специальные материалы, которые не деформируются и не разрушаются при эксплуатации. При этом шланги МБС обладают высокой эластичностью. Это позволяет устанавливать их в любых положениях и использовать в системах с разными напорами.

На данный момент самый востребованный материал для производства рукавов МБС — резина NBR. Ее используют при изготовлении внутренних и наружных слоев шлангов. NBR обладает повышенной термостойкостью, не накапливает статическое напряжение, не повреждается при контакте с рабочей жидкостью. Рукава из такой резины не нужно заземлять, риск электрического пробоя при их использовании минимален.

Классификация

По конструкции

По строению рукава МБС бывают трех видов:

Неармированные. Конструкция включает в себя два слоя. Внутренний изготовлен из резины, которая не разрушается при контакте с топливом, маслом и другими агрессивными жидкостями. Внешний слой — резиновый, придает шлангу устойчивость к влаге и механическим повреждениям.

Армированные с нитяным усилением. Конструкция схожа с первым видом, но есть промежуточный слой усиления из плотно переплетенных высокопрочных синтетических нитей. Нитяное усиление придает маслобензостойкому рукаву дополнительную прочность, предотвращает растяжение стенок.

Армированные спиралью. Такие модели оснащены дополнительным промежуточным слоем в виде спирали из углеродистой стали. Армированные спиралью рукава прочны и эластичны, выдерживают работу в системах с высоким давлением.

По назначению

По этому параметру выделяют три вида маслобензостойких шлангов:

Напорные. Разработаны для установки в системы с высоким давлением. Отличаются особо прочной конструкцией, которая предотвращает растяжения и разрывы рукавов.

Всасывающие. Используются в системах с рабочим давлением ниже атмосферного. Благодаря строению такие шланги не сжимаются и сохраняют пропускную способность.

Напорно-всасывающие. Применяются в системах с любым давлением.

На что обращать внимание при выборе

При подборе маслобензостойких рукавов важно учитывать их технические характеристики: рабочее давление, диапазон температур, внутренний и наружный диаметры.

Давление всасывающих маслобензостойких шлангов — 0,9 атмосферы, напорных — от 1 до 100 атмосфер.

Рабочий диапазон температур у разных моделей варьируется в зависимости от климата и жидкостей, для которых производят шланги. Минимальный показатель достигает отметки -40 °C. Такие модели рассчитаны на использование в холодном климате. Максимальное значение зависит от перегоняемых жидкостей: +70 °C — для топлива, +100 °C — для масел.

Внутренний диаметр маслобензостойких шлангов варьируется от 3 мм до 100 мм. Наружный зависит от конструкции рукава и материалов, из которых он изготовлен. Внешний диаметр обычно в 1,5–3 раза больше внутреннего, максимальный размер — 150 мм.

Где заказать

Купить рукава МБС вы можете в интернет-магазине TITAN LOCK. В каталоге собраны маслобензостойкие шланги с разными конструкциями, диаметрами и другими техническими характеристиками. Компания предлагает сертифицированные товары ведущих производителей с доставкой по всей территории России.