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Маслобензостойкие шланги (МБС) — гибкие и прочные рукава, которые используют для перекачивания топлива, смазочных растворов, антифризов и других продуктов.
В отличие от стандартных шлангов, масло- и бензостойкие рукава не подвержены агрессивному воздействию рабочих жидкостей. Для их изготовления используют специальные материалы, которые не деформируются и не разрушаются при эксплуатации. При этом шланги МБС обладают высокой эластичностью. Это позволяет устанавливать их в любых положениях и использовать в системах с разными напорами.
На данный момент самый востребованный материал для производства рукавов МБС — резина NBR. Ее используют при изготовлении внутренних и наружных слоев шлангов. NBR обладает повышенной термостойкостью, не накапливает статическое напряжение, не повреждается при контакте с рабочей жидкостью. Рукава из такой резины не нужно заземлять, риск электрического пробоя при их использовании минимален.
Классификация
По конструкции
По строению рукава МБС бывают трех видов:
По назначению
По этому параметру выделяют три вида маслобензостойких шлангов:
На что обращать внимание при выборе
При подборе маслобензостойких рукавов важно учитывать их технические характеристики: рабочее давление, диапазон температур, внутренний и наружный диаметры.
Давление всасывающих маслобензостойких шлангов — 0,9 атмосферы, напорных — от 1 до 100 атмосфер.
Рабочий диапазон температур у разных моделей варьируется в зависимости от климата и жидкостей, для которых производят шланги. Минимальный показатель достигает отметки -40 °C. Такие модели рассчитаны на использование в холодном климате. Максимальное значение зависит от перегоняемых жидкостей: +70 °C — для топлива, +100 °C — для масел.
Внутренний диаметр маслобензостойких шлангов варьируется от 3 мм до 100 мм. Наружный зависит от конструкции рукава и материалов, из которых он изготовлен. Внешний диаметр обычно в 1,5–3 раза больше внутреннего, максимальный размер — 150 мм.
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