На Чиркейской ГЭС начался капитальный ремонт гидроагрегата №3

На Чиркейской ГЭС Дагестанского филиала – ПАО «РусГидро» выведен в плановый капитальный ремонт гидроагрегат № 3.

В его рамках, после осмотра и дефектации оборудования, выполняются ремонтно-восстановительные мероприятия на всех узлах гидроагрегата, в том числе устранение кавитационных и механических разрушений облицовки камеры рабочего колеса, кавитационных разрушений на лопастях рабочего колеса, очистка обмотки ротора и статора в районе лобовых частей и зон активного железа обода и т.д. В рамках ремонта так же будет производится разборка и устранение дефектов подпятника, направляющих подшипников и т.д.

В ходе выполнения ремонтных работ и приемки оборудования формируется пакет необходимой ремонтной документации, в том числе актов дефектации, протоколов электрических испытаний и измерений, формуляров и карт измерений.

Все запланированные работы при проведении капитального ремонта проводятся в срок, согласно графику выполнения работ. После завершения ремонта подрядная организация АО «Гидроремонт-ВКК» совместно со специалистами Дагестанского филиала ПАО «РусГидро» проведет послеремонтные испытания и введет гидроагрегат в работу.