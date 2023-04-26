В рамках инновационной программы 2GW немецкий системный оператор TenneT планирует к 2030 г. обеспечить режимные условия для ввода в эксплуатацию 40 ГВт мощности шельфовой ветровой генерации в Северном море – по 20 ГВт в экономических зонах Германии и Нидерландов. Таким образом, TenneT обеспечит выполнение почти 2/3 целевого показателя по вводу в эксплуатацию шельфовой ветровой генерации (65 ГВт), согласованного Германией, Нидерландами, Данией и Бельгией в рамках Эсбьергской декларации, подписанной в мае 2022 г. на энергетическом саммите стран Северного моря.

Программа 2GW предусматривает сооружение стандартизированной платформы и сертифицированной кабельной системы с более высокой пропускной способностью. Она играет решающую роль в продвижении перехода на шельфовую ветроэнергетику и поможет Европе стать первым в мире климатически нейтральным регионом.

В рамках сотрудничества с энергокомпаниями Hitachi Energy и Petrofac, а также консорциумами GE/SMOP и GE/McDermott, TenneT заключил многолетние соглашения на подключение до 2031 г. к материковой энергосистеме расположенных в Северном море 8 шельфовых ВЭС в экономической зоне Нидерландов и трех шельфовых ВЭС в экономической зоне Германии. Совокупная стоимость 11 заключенных TenneT соглашений составит €23 млрд. Соглашениями предусмотрено строительство шельфовых платформ и наземных ПС, а также системы HVDC ППС для двухстороннего преобразования переменного и постоянного тока.

В рамках программы 2GW в сотрудничестве с ведущими мировыми поставщиками электросетевого оборудования TenneT также разработал международный стандарт для строительства шельфовых электрических соединений, сочетающий обширный опыт TenneT в строительстве шельфовых электрических сетей с транснациональным подходом. Новый стандарт создает основу для реализации схем подключения к будущим шельфовым сетям и обеспечивает их ускоренное развертывание за счет повышенного внимания к гармонизации и стандартизации процессов строительства. В то же время большая пропускная способность шельфовых соединений, составляющая 2 ГВт для каждого соединения, сокращает количество точек подключения к электрической сети. Реализация программы 2GW придаст ускорение энергетическому переходу и обеспечит европейских жителей и промышленность большим количеством экологически чистой энергии надежным и экономически эффективным способом при минимально возможном воздействии на окружающую среду.

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