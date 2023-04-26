Новые изделия под товарным знаком «СКЛОН®» разработали инженеры кабельного завода «Спецкабель». Это монтажные кабели повышенной гибкости, которые выдерживают многократные перегибы с сохранением целостности электрической цепи и передачи сигнала.

«Перед нами стояла задача – заменить импортные особо гибкие кабели. При разработке своего изделия мы применили технологию скрутки медных жил из большого числа тонких проволок, а также использовали износостойкие полимерные материалы. В результате кабели СКЛОН выдерживают гораздо большее число изгибов, чем их зарубежные аналоги, даже при повышенной электрической и механической нагрузке. Это показали и проведенные испытания. Более того, новые изделия разработаны из отечественных материалов и могут закрыть потребности России в гибких кабелях для промышленной робототехники», – отметил руководитель отдела разработок завода «Спецкабель» Роман Кузнецов.

Среди главных преимуществ кабелей СКЛОН :

Малый радиус изгиба – с возможностью использования в роботизированных системах.

Готовность выдерживать повышенные растягивающие нагрузки и особо сложные условия эксплуатации.

Стойкость к ультрафиолету, маслам и агрессивным средам.

Кабели повышенной гибкости СКЛОН уже активно применяются для подвижной прокладки и ограниченных перемещений: в роботизированных системах, буксируемых кабельных цепях и подвижных частях оборудования, а также в автотранспорте с номинальным напряжением до 300 В (для сечений 0,2 и 0,35 мм²) и 500 В (для сечений 0,5 мм² и выше) переменного тока.

Линейка особо гибких кабелей «Спецкабеля» представлена следующими изделиями, имеющими сертификаты соответствия требованиям Технического регламента Таможенного союза: СКЛОН Р5 NxS , СКЛОН Р6 NxS , СКЛОН Р5Э NxS , СКЛОН Р6Э NxS с классами гибкости токопроводящих жил 5 и 6, в экранированном и неэкранированном исполнении.

Посмотреть каталог продукции СКЛОН можно на сайте «Спецкабеля»: https://spetskabel.ru/f/1/global/pricelist/spetskabel-sklon.pdf.



