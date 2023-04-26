Сведения размещены на официальном сайте Системного оператора в соответствии с Правилами предоставления информации, необходимой для осуществления оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, утвержденными приказом Минэнерго России от 20.12.2022 № 1340 (Правила).

Правила регламентируют информационный обмен между Системным оператором и субъектами электроэнергетики, а также потребителями электроэнергии, в том числе в связи с запуском в 2023 году новой системы планирования перспективного развития электроэнергетики.

В соответствии с документом субъекты электроэнергетики и потребители электрической энергии предоставляют предусмотренную Правилами информацию в отношении объектов электроэнергетики, энергопринимающих установок, входящих в их состав оборудования и устройств в диспетчерский центр субъекта оперативно-диспетчерского управления, к объектам диспетчеризации которого относятся или в операционной зоне которого расположены соответствующие объекты или энергопринимающие установки. За исключением случаев, когда субъектом оперативно-диспетчерского управления определен иной диспетчерский центр, уполномоченный на получение соответствующей информации.

Просим при направлении в АО «СО ЕЭС» информации, предусмотренной Правилами, руководствоваться указанным распределением функций по получению информации между диспетчерскими центрами.