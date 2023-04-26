25 апреля 2023 года Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, согласно которому доля ПАО «Фортум», принадлежащая финской корпорации Fortum, передана во временное управление Федеральному агентству по управлению государственным имуществом (Росимущество).

«Внешнее управление вводится точечно в отношении генерирующих активов, имеющих первостепенное значение для стабильного функционирования российской энергетики. Подобный подход позволяет обеспечить бесперебойную работу значимых для национальной экономики компаний и исключить риски влияния политической позиции ряда недружественных стран, способной оказать негативное воздействие на экономическую и энергетическую безопасность Российской Федерации», ­- говорится в сообщении агентства.

В соответствии с требованием Росимущества от 25.04.2023 Совет директоров принял решение о переизбрании генерального директора. Им стал Кожевников Вячеслав Евгеньевич.

«Мне бы хотелось обратиться к каждому сотруднику ПАО «Фортум» и каждому работнику дочерних предприятий: для нашей операционной деятельности ничего не меняется, мы все должны в прежнем режиме исполнять свои обязанности и обеспечивать надежное и бесперебойное снабжение потребителей электрической и тепловой энергией», - отмечает генеральный директор ПАО «Фортум» Вячеслав Кожевников.

Вячеслав Евгеньевич Кожевников родился 8 июля 1974 года в городе Уфе, окончил Самарский государственный технический университет. Много лет работает в энергетике. До назначения генеральным директором ПАО «Фортум» с ноября 2019 года занимал должность заместителя главного инженера – главного энергетика ООО «Башнефть-Добыча». Женат, воспитывает двух дочерей.