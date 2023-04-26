 

Центр управления сетями филиала "Чувашэнерго" принял в оперативно-технологическое управление три ВЛ 110 кВ

26 апреля 2023, 15:45 381 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Волга
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Центр Управления сетями (ЦУС) филиала ПАО «Россети Волга» – «Чувашэнерго» осуществил очередной этап по увеличению объема выполняемых операционных функций.

В оперативно-технологическое управление ЦУС филиала «Чувашэнерго» переданы три воздушных линии 110 кВ. Теперь под контролем чувашских энергетиков находится 50 ВЛ 110 кВ.

Увеличению объема функций ЦУС предшествовала подготовительная работа по расширению каналов связи. Кроме того, все диспетчеры прошли специальную подготовку. С начала текущего года в ЦУС работала комиссия в составе представителей филиала ПАО «Россети Волга» – «Чувашэнерго» и Филиала АО «СО ЕЭС» Нижегородское РДУ. Проведены контрольные противоаварийные тренировки, по итогам которых было принято решение о готовности Центра управления сетями филиала «Чувашэнерго» к увеличению объёма выполняемых операционных функций.

Увеличение операционных функций ЦУС ведется в филиале «Чувашэнерго» с 2013 года. Основные цели преобразований – поддержание надежной схемы электроснабжения и обеспечение высокого качества передачи электроэнергии потребителям Чувашской Республики за счет повышения эффективности наблюдения и управления электротехническим оборудованием филиала. Планомерная работа в этом направлении продолжается.

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Метки: РОССЕТИ ВОЛГА, ЧУВАШЭНЕРГО, ЛЭП
Отрасль: Электроэнергетика 

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