Термостойкая арматура для добычи сверхвязкой нефти

RusCable Insider #309
Дивизион «ТМС Групп» Холдинга «ТАГРАС» разработал продукцию для извлечения сверхвязкой нефти методом парогравитационного дренирования. Результаты опытно-промысловых испытаний (ОПИ) и эксплуатация арматуры на скважинах крупных нефтяных компаний России при температурах до 250-350°С подтвердили надежность технологии.
Специалисты разработали три типа оборудования:
Цель проекта – повышение эффективности разработок месторождений сверхвязкой нефти, перспективного ресурса, добыча которого требует специальных методов снижения вязкости полезного ископаемого. Арматура, произведенная в дивизионе, используется при эксплуатации паронагнетательных добывающих скважин, температура в которых достигает 350°С. При этом максимальная температура среды для применения стандартной арматуры составляет около 120°С.
Эффективность решения основана на использовании простых, надежных и экономичных решений:
Подробное описание продукции опубликовано на сайте Холдинга.
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