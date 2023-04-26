Термостойкая арматура для добычи сверхвязкой нефти

Дивизион «ТМС Групп» Холдинга «ТАГРАС» разработал продукцию для извлечения сверхвязкой нефти методом парогравитационного дренирования. Результаты опытно-промысловых испытаний (ОПИ) и эксплуатация арматуры на скважинах крупных нефтяных компаний России при температурах до 250-350°С подтвердили надежность технологии.

Специалисты разработали три типа оборудования:

устьевую термостойкую арматуру 2АФ-80/50х40,

термостойкую паронагнетательную арматуру АТПН-65х16-300К1 с обвязкой колонной ОКК1-Т21-168х245,

арматуру с термокомпенсацией АНК-65х14-250.

Цель проекта – повышение эффективности разработок месторождений сверхвязкой нефти, перспективного ресурса, добыча которого требует специальных методов снижения вязкости полезного ископаемого. Арматура, произведенная в дивизионе, используется при эксплуатации паронагнетательных добывающих скважин, температура в которых достигает 350°С. При этом максимальная температура среды для применения стандартной арматуры составляет около 120°С.

Эффективность решения основана на использовании простых, надежных и экономичных решений:

Клиновых задвижек типа ЗКЛ и обратных клапанов типа КОП с использованием уплотнения типа «металл – металл», выдерживающих эксплуатацию при температуре до 425°C.

Уплотнения фланцевых соединений в зависимости от давления (металлические прокладки, прокладки из терморасширенного графита).

Уплотнения сальниковых и шарнирных узлов высокотемпературной армированной сальниковой набивкой с температурой эксплуатации до 650°С.

Применения петлевой трубки, позволяющей исключить перегрев и замерзание манометров.

Окраски термостойкими эмалями.

Подробное описание продукции опубликовано на сайте Холдинга.