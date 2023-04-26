СИБУР объявил о старте второго сезона масштабной лесоклиматической программы «Зеленая формула». Кроме высадки новых деревьев программа предусматривает организацию ухода за растениями, высаженными в 2022 году.

Как сообщалось ранее, в Нижегородской области в 2022 году были высажены 209 000 сосен, это больше, чем в других регионах. Второе и третье места заняли Башкортостан и Татарстан – 174 800 и 114 150 деревьев. В высадке растений приняли активное участие сотрудники предприятий «СИБУР-Кстово» и «Сибур-Нефтехим», жители Кстова и Дзержинска.

Уходовые мероприятия на ранее озелененных участках начались в апреле и будут продолжены в мае на площади 266 гектар в Нижегородской, Воронежской и Амурской областях, Республиках Башкортостан и Татарстан. Работы включают ручную оправку растений от завала травой и почвой, рыхление земли и уничтожение сорняков, подкормку минеральными удобрениями и полив. По предварительным данным мониторинга, средняя приживаемость высаженных в прошлом году деревьев составила более 90%, в рамках уходовых мероприятий также производится замена не прижившихся саженцев на новые.

В 2023 году в 6 регионах, где работают предприятия компании, планируется высадка более 2 миллионов деревьев.

Елена Мякотникова, директор функции «Климатические инициативы и углеродное регулирование» СИБУРа:

«В реализации программы «Зеленая формула» мы придерживаемся комплексного подхода. В первую очередь, это массовая высадка деревьев для компенсации части нашего климатического воздействия и сохранения благоприятной экологической обстановки в городах присутствия компании. Это наш вклад в решение задач страны по воспроизводству лесов. Помимо этого, мы развиваем научно-исследовательскую базу вместе с учеными карбоновых полигонов – полученные в ходе совместной работы данные помогут более точно оценить экологические эффекты от высадок, выбирать для посадок оптимальные виды деревьев - с точки зрения поглощения углекислого газа, скорости роста и устойчивости к внешним факторам. На наши акции мы привлекаем местных жителей и сотрудников, поддерживаем школьные лесничества, прививая таким образом ответственное отношение к природе и развивая экологическое мировоззрение – мы верим, что вклад каждого имеет значение».

Лесоклиматическая программа СИБУРа «Зеленая формула» направлена на снижение климатического воздействия и выполнение цели устойчивого развития компании, вклад в решение задач страны по воспроизводству лесов. Помимо целевого количества деревьев к высадке, в задачи программы входят поддержка научных разработок и исследований, в том числе с применением цифровых технологий оценки поглощения парниковых газов естественными экосистемами, вовлечение сотрудников и жителей регионов присутствия компании в качестве волонтеров, развитие экологической культуры среди населения.

В результате 2022 года было посажено 1 012 980 деревьев на площади более 266 гектаров в шести регионах России, открыт карбоновый полигон в Воронежской области и продолжена поддержка школьных лесничеств. В 2023 году в рамках «Зеленой формулы» планируется высадить не менее двух миллионов деревьев в Амурской, Воронежской, Тюменской, Томской областях, Красноярском крае, республике Татарстан, а также продолжить уходовые мероприятия за посаженными деревьями для повышения приживаемости. В планах компании до 2025 года – высадка не менее пяти миллионов деревьев.