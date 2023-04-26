Город Аомори находится на побережье залива Муцу, который, в свою очередь, окружен горами. Такая локация приводит к столкновению потоков воздуха разных температур и, как следствие, формированию слоистых облаков и выпадению осадков. В результате Аомори является самым «снежным» городом в Японии: в среднем за зиму здесь выпадает около 8 метров снега.

Пилотная установка по выработке электроэнергии с использованием снега была смонтирована в конце прошлого года в бассейне одной из заброшенных школ в Аомори. Установка состоит из замкнутых труб, наполненных хладагентом – жидким веществом, которое переносит холод или тепло от одного теплоносителя к другому. Нижняя часть прямоугольной трубопроводной системы засыпается снегом, а верхняя – нагревается под воздействием солнца. Разница температур между верхней (более теплой) и нижней (более холодной) частями замкнутой системы приводит в движение поток жидкости, которая вращает турбину, вмонтированную в трубопровод, и тем сам самым раскручивает электрогенератор. Эксперимент должен был завершиться в марте 2023 г., однако о его результатах пока не сообщается.

Установка, де-факто, относится к числу гидрогенераторов, поскольку выработка электроэнергии осуществляется за счет потока жидкости. Необычные гидроустановки, как правило, применяются для автономного энергоснабжения. Например, компания BladeRunner Energy создала малую гидроустановку, у которой форма ротора (вращающейся части электрогенератора) напоминает рыбу с маленькой головой, расширяющимся туловищем и пышным хвостом. Ротор скреплен стальным тросом с плавающей платформой, на которой установлен статичный генератор вместе с аккумулятором и силовой электроникой. Благодаря простоте конструкции такой генератор можно использовать в одиночку.