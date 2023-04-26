Первый замминистра строительства и ЖКХ РФ Александр Ломакин принял участие в совещании по вопросам социально-экономического развития Республики Северная Осетия – Алания под председательством Помощника Президента РФ Максима Орешкина. На совещании рассмотрели ход исполнения поручений Президента Российской Федерации.

На территории региона идет активная подготовка по разработке мастер-плана нового туристического кластера. Проект позволит обеспечить логистическую доступность ключевых туристических точек, увеличить емкость гостиниц и иных средств размещения, создать туристические тропы, привлечь круглогодичный туристический поток. В рамках этой работы в Северной Осетии – Алании проведена стратегическая сессия, на которой рассмотрели и согласовали предложения по проекту кластера «Солнечный пояс Алании».

«Республика Северная Осетия – Алания обладает огромнейшим туристическим потенциалом – на территории региона находится множество природных красот и исторических памятников. Разработка мастер-плана нового туристического кластера обеспечит жителям и многочисленным гостям региона возможность с комфортом путешествовать по одному из самых красивых горных курортов, и превратит Северную Осетию в настоящую жемчужину Кавказа. Конечно, не стоит забывать о комплексном развитии территории республики, которое включает в себя строительство современного, комфортного жилья, социальных объектов: новых садов, школ, поликлиник и больниц, а также развитие дорожно-транспортной инфраструктуры. Помимо этого, мастер-планом предусмотрена реорганизация бывших промышленных и других неэффективно используемых территорий города для создания на этих территориях новых, современных рабочих мест», – отметил первый замминистра строительства и ЖКХ РФ Александр Ломакин.

Активная работа ведется и по объектам социальной инфраструктуры. Так, в городе Беслан планируется построить Центр медицинской реабилитации, который будет состоять из поликлиники, стационара на 100 мест и дневного стационара на 20 коек. Центр планируется построить с применением механизма государственно-частного партнерства. Разработана проектно-сметная документация на реконструкцию Республиканского центра пульмонологической помощи в поселке Верхний Фиагдон.

В микрорайоне Новый город Владикавказа совместно с ВЭБ.РФ будет построена школа на 1100 учащихся в рамках концессионного соглашения. Рассматривается вопрос о распространении применения этого механизма и на другие учебные заведения. В стадии реализации находится проект по модернизации трамвайного хозяйства Владикавказа. Благодаря федеральной поддержке обновлено уже 28 трамваев. Также идет проработка комплексного благоустройства набережной г. Владикавказ.

Ведутся работы и по обновлению дорожной инфраструктуры в регионе. Так, для обеспечения транспортной доступности комплекса «Мамисон» завершена реконструкция тоннеля, реконструируется дорога от Транскама до дороги Н. Зарамаг – курорт «Мамисон», и строится новая дорога Н. Зарамаг – курорт «Мамисон».

Разработан проект комплексной программы модернизации ЖКХ Республики Северная Осетия – Алания, который направлен на согласование в ряд ФОИВов, из которых согласование получено от ФАС России. Вместе с тем, работа по модернизации ЖКХ ведется в рамках «пятилетней» программы по строительству, а также Пилотной программы устойчивого развития предприятий ЖКХ.

Для комплексного развития города Владикавказ на данный момент разрабатывается мастер-план города, который позволит учесть потенциал отдельных площадок для развития. Разработку мастер-плана на планируется завершить в III квартале 2023 года.