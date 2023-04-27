АО «Мособлэнерго» в 1 квартале 2023 года ввело 50,7 МВА дополнительной трансформаторной мощности для потребителей Московской области. Строительство новых, а также реконструкция действующих трансформаторных подстанций и линий электропередачи были проведены в рамках инвестиционной программы, реализуемой компанией ежегодно.

Помимо работы по обновлению электросетевого хозяйства для увеличения трансформаторной мощности выполнялись также мероприятия по технологическому присоединению новых абонентов. Как итог, за первый квартал текущего года было построено 66 км ЛЭП и 112 трансформаторных подстанций.

Например, новыми подстанциями в этом году обеспечены потребители д. Серково г.о. Щелково и в п. Гжельский лес Раменского городского округа. В п. Глебовский г.о. Истра на ул. Советской была проведена реконструкция распределительной трансформаторной подстанции, в ходе которой на объекте были заменены трансформаторы 630 кВА на 1000 кВА. А в Нахабино на ул. Волоколамской была построена сетевая инфраструктура – новая ТП с трансформатором 160 кВА и 2,1 км воздушной линии электропередачи 6 кВ.

Инвестиционная программа АО «Мособлэнерго» нацелена не только на выполнение задачи по повышению надёжности электроснабжения потребителей, но и на обеспечение безопасной эксплуатации объектов электросетевого хозяйства. В 2022 году АО «Мособлэнерго» в целях улучшения качества обслуживания потребителей по инвестиционной программе было построено 227 км линий электропередачи и введено 79,7 МВА трансформаторной мощности. В текущем году компания планирует сохранить темпы строительства энергообъектов в Московской области.