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Генеральный директор компании "Россети Урал" Александр Пятигор с рабочим визитом посетил "Россети Урал" - "Екатеринбург"

27 апреля 2023, 15:30 419 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: Россети Урал
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Сегодня генеральный директор компании «Россети Урал» Александр Пятигор работает на производственных площадках «Россети Урал» - «Екатеринбург».

Директор «Россети Урал» - «Екатеринбург» Константин Кононов рассказал о планах работы предприятия на 2023 год, о финансово-экономических показателях и выполнении производственных программ подразделений за первый квартал. Он сообщил, что на техническое обслуживание и ремонты оборудования в 2023 году будет направлено более 462 млн рублей. На текущий момент подготовка к предстоящему отопительному сезону в Екатеринбурге вступила в активную фазу и идёт в соответствии с графиком.

Финансирование инвестиционной программы в этом году составит 2,3 млрд рублей. По итогам 1 квартала все показатели инвестиционной программы были выполнены в полном объеме.

План компании на 2023 год по количеству исполненных договоров по технологическому присоединению составляет более 4 тысяч. В первом квартале исполнено более 810 обязательств перед клиентами.

Александр Пятигор подчеркнул, что обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения Столицы Урала – основная задача энергетиков екатеринбургского подразделения компании. Он поручил усилить работу по консолидации бесхозяйного электросетевого имущества, обратил внимание, что необходимо активно привлекать к административной ответственности нарушителей правил организации работ в охранных зонах энергообъектов.

«Стабильная работа сетевой инфраструктуры способствует динамичному развитию уральской столицы. Мы должны поддерживать высокий темп работы, заботиться о благополучии и комфорте екатеринбуржцев», - сказал Александр Пятигор.

Александр Пятигор продолжает свою работу в Юго-Западном, Восточном и Северном РЭСах, где проведет встречи с производственным персоналом и проведет личный объезд ключевых для Екатеринбурга энергообъектов для оценки их работы в пожароопасный период.

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Метки: РОССЕТИ УРАЛ ЕКАТЕРИНБУРГ
Отрасль: Электроэнергетика 

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