В Сестрорецке Курортного района Санкт-Петербурга на месте сноса средней общеобразовательной школы № 324 построят новое учреждение на 550 мест, сообщает RosTender.info.

Подрядная организация определится по итогам открытого конкурса. Прием заявок на участие открыт до 17 мая. На подведение итогов выделят пять дней, с победителем заключат контракт на 1,5 млрд рублей.

После сноса старого здания начнутся работы по возведению четырехэтажной школы. Работы пройдут по адресу Приморское шоссе, дом 308. Объект будет поделен на два блока для учащихся начальных и основных классов. Они будут соединены «вставкой», где будут расположены вестибюль, гардероб, административные и медицинские помещения, а также актовый зал с фойе.

Помимо учебных кабинетов, проектом предусмотрены два бассейна, спортивная зона, мастерские, библиотека с читальным залом, медиатекой и издательским центром, а также помещения для внешкольной работы. У начальных классов будет свой вход с охраной и гардеробной.

Ожидается, что работы по строительству завершатся к июню 2025 года. Они будут профинансированы из бюджета Санкт-Петербурга.