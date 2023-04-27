Системный оператор принял участие в организованном совместно с Минэнерго России и ПАО «Россети» практическом семинаре, посвященном изменениям законодательства в области планирования перспективного развития электроэнергетики.

В проходящем 27–28 апреля в Санкт-Петербурге мероприятии приняли участие представители дочерних и зависимых обществ «Россетей» и территориальных сетевых организаций (ТСО). Системный оператор представляли директор по развитию ЕЭС – руководитель дирекции АО «СО ЕЭС» Денис Пилениекс и заместитель генерального директора – директор по развитию энергосистем дочерней компании Системного оператора АО «НТЦ ЕЭС» Петр Антонов.

Денис Пилениекс ответил на вопросы участников о процедуре разработки Схемы и программы развития электроэнергетических систем России (СиПР ЭЭС России) в рамках действующей с января 2023 года новой системы планирования перспективного развития электроэнергетики. Он отдельно остановился на вопросах организации взаимодействия и информационного обмена Системного оператора с территориальными сетевыми организациями при разработке этого документа, а также роли СиПР ЭЭС России в планировании инвестиций ТСО.

«Территориальные сетевые организации играют важную роль в разработке программных документов новой системы планирования перспективного развития. Их основными задачами являются предоставление исходных данных и выработка предложений по доработке СиПР ЭЭС России в рамках процедуры общественного обсуждения. Для решения этих важных задач необходимо четкое взаимодействие с Системным оператором», – подчеркнул Денис Пилениекс.

Петр Антонов подробно рассказал о правилах предоставления сетевыми организациями информации, необходимой для разработки СиПР ЭЭС России, затронул вопросы подготовки сетевыми компаниями обоснованных предложений по развитию электрических сетей 110 (150) кВ, в том числе предусматривающих увеличение трансформаторной мощности подстанций, строительство (реконструкцию) объектов электросетевого хозяйства и мероприятия по снижению недоотпуска электроэнергии потребителям.

Свой второй доклад на семинаре представитель «НТЦ ЕЭС» посвятил основным положениям вступивших в силу в январе 2023 года новых Методических указаний по проектированию развития энергосистем.

«Документ призван обеспечить принятие технически обоснованных, экономически эффективных и сбалансированных решений с учетом актуальных социально-экономических потребностей регионов и установленных параметров надежности энергосистем. Методические указания определяют требования к разработке генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики и СиПР ЭЭС России, определению технических решений при разработке схем выдачи мощности, схем внешнего электроснабжения, технологическом присоединении к электрическим сетям, строительстве, реконструкции объектов электроэнергетики, их модернизации и техническом перевооружении, а также при разработке замещающих мероприятий, необходимых для обеспечения возможности вывода объектов электроэнергетики из эксплуатации», – отметил Петр Антонов.

Он подробно рассказал о методологии прогнозирования потребления электрической энергии и мощности, обосновании рациональной перспективной структуры генерирующих мощностей, обеспечении при проектировании балансовой надежности энергосистем, критериях принятия решений по развитию электроэнергетических систем, оценке экономических последствий реализации документов перспективного развития – Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики и СиПР ЭЭС России.

В ходе выступления Петр Антонов отдельно остановился на основных требованиях к разработке технических решений при планировании развития электрических сетей.