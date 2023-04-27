В юбилейном сезоне в программу конкурса управленцев «Лидеры России» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» – включен новый этап «Управленческие решения». Он необязательный для прохождения, и его результаты не повлияют на положение в основном конкурсе. Управленцы из сфер бизнеса и промышленности смогут принять участие в этапе, что станет дополнительной возможностью рассказать о своей профессиональной практике и получить приглашение на работу от партнеров.

Участники пятого юбилейного сезона конкурса управленцев «Лидеры России» получат дополнительные возможности для карьерного развития и трудоустройства в крупнейшие компании страны. Всем, кто успешно завершил регистрацию и записал видеоинтервью, в личном кабинете на сайте лидерыроссии.рф будет предложено пройти этап «Управленческие решения», подготовленный совместно с партнерами. Он необязательный, и его результаты не повлияют на положение в конкурсе. Суть нового этапа пояснил председатель экспертного совета конкурса «Лидеры России», управляющий партнер компании «ЭКОПСИ Консалтинг» Павел Безручко.

«Этот этап отчасти заменит специализированные треки прошлых сезонов. Только на этот раз нам хотелось максимально приблизить испытания конкурса к проблемным ситуациям, которые встречаются в реальной работе. Так мы поможем участникам, имеющим опыт эффективного решения непростых и нестандартных задач, получить заинтересованность со стороны организаций-партнеров, причем по более широкому перечню специализаций, чем раньше», – отметил Павел Безручко.

«Управленческие решения» пройдут одновременно с дистанционным этапом конкурса. Сначала участникам дополнительного этапа надо выбрать категорию, соответствующую их профессиональной деятельности. Всего их десять: бизнес, государственное управление, промышленность, информационные технологии, наука и образование, здравоохранение, строительство и ЖКХ, сельское хозяйство, коммуникации и маркетинг, силовые структуры.

Затем описать, по своему усмотрению, любую проблемную ситуацию из практики и ее решение. Конкурсантам будет предложен шаблон структуры ответа, который предусматривает разделы: проблема, управленческая задача, решение, результаты и выводы. Общий объем текста должен составлять около двух страниц, то есть в пределах 5500 знаков с пробелами.

Павел Безручко дал участникам «Лидеров России» несколько советов по описанию своих управленческих решений:

«Выбирайте проблемы или задачи, которые по масштабу и содержанию могут заинтересовать организацию-партнера. Приводите в пример конкретные цифры и факты, избегайте общих фраз. Пишите простым разговорным языком. Не пытайтесь слишком умничать или использовать канцелярские выражения. Представьте, что вы рассказываете эту историю устно своему коллеге. Не забудьте показать ценность, эффект и выгоду от вашего решения. Будьте самокритичны. Надуманные, излишне позитивные истории, как правило, скучно читать. Если что-то не получилось, не стесняйтесь это признать и сделать вывод».

В числе критериев, по которым будут оцениваться ответы участников – актуальность, структурированность и оригинальность решений.

«Этот этап нацелен прежде всего на выявление изобретательности в поиске решений в нестандартных ситуациях. Это качество непременно свойственно лидерам в отличие от стандартных управленцев-исполнителей, и его очень трудно точно диагностировать с помощью традиционных тестовых испытаний», – отметил член экспертного совета конкурса управленцев «Лидеры России», доктор психологических наук, профессор МГУ им. М.В. Ломоносова, президент группы компаний «Гуманитарные технологии» Александр Шмелев.

Для подтверждения предоставленной на этапе «Управленческие решения» информации участников попросят предоставить контакты двух человек, которые могли бы это сделать. При необходимости заинтересованные партнеры могут обратиться за дополнительными сведениями к конкурсантам.

«Управленческие решения – новое испытание и по содержанию, и по форме выполнения, поэтому в этом сезоне принято решение не учитывать его результаты в основном конкурсном зачете. Это делает этап опциональным, или факультативным, что снижает напряжение для участников. Если не готов, можешь не участвовать. Если не стал победителем – ничего страшного. Нет никаких рисков в плане основного конкурсного зачета, который дает право на участие в очных мероприятиях», – подчеркнул Александр Шмелев.

По итогам оценки экспертов в каждой категории будет сформирован рейтинг-лист участников. Управленческие решения, набравшие наибольшее количество баллов, направят партнерам конкурса. В их числе Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (категория «Информационные технологии»), Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте РФ по науке и образованию («Наука и образование»), Министерство здравоохранения РФ («Здравоохранение»), Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ («Строительство и ЖКХ»), АНО «Диалог» («Коммуникация и маркетинг»), а также ГК «Росатом», ГК «Роскосмос», ПАО Сбербанк, ОАО «РЖД», ПАО «Газпром нефть», ПАО «РусГидро», ПАО «Ростелеком», ПАО «Россети», АО «Банк ДОМ.РФ», АНО ДПО «Академия ПСБ».

Пятый сезон конкурса управленцев «Лидеры России» стартовал 4 апреля 2023. Принять участие в нем могут граждане РФ и других государств до 55 лет с опытом управления не менее двух лет. Для этого необходимо до 14 мая пройти регистрацию на сайте лидерыроссии.рф. В новом сезоне каждый зарегистрированный участник сможет получить рекомендации по развитию управленческих навыков, а также стиля управления.

В числе главных призов – грант в размере 1 млн рублей на обучение, возможность встретиться с наставником из числа ведущих управленцев страны, а кроме того карьерные консультации и сопровождение. Иностранные граждане, победившие в конкурсе, смогут претендовать на получение в упрощенном порядке российского гражданства, а иностранцы-финалисты – на получение по такой же системе вида на жительство в РФ.

Конкурс управленцев «Лидеры России» проводится по поручению Президента Российской Федерации с 2017 года. За четыре сезона на участие в нем было подано более 840 тысяч заявок из 150 стран.

Автономная некоммерческая организация «Россия – страна возможностей» была создана по инициативе Президента РФ Владимира Путина 22 мая 2018 года. Миссия платформы – создавать будущее России, открывая равные возможности для каждого. Платформа помогает каждому человеку, независимо от того, где он живет, какую профессию он выбрал и в какой семье вырос, получить возможности для своего развития. Это открытая площадка для общения талантливых и неравнодушных людей всех возрастов, обмена опытом между школьниками, студентами, профильными специалистами, предпринимателями, управленцами и волонтерами. Наблюдательный совет АНО «Россия – страна возможностей» возглавляет Президент РФ Владимир Путин.

За 4 года работы платформы участниками её 26 проектов стали около 18 миллионов человек из всех регионов России и 150 стран мира, а партнерами – более 1500 компаний, вузов, государственных и общественных организаций. Участие в проектах, конкурсах и олимпиадах платформы помогает найти единомышленников и завести полезные знакомства, поступить в вуз или пройти перспективную стажировку, найти работу мечты, продвинуться в карьере, выиграть грант, получить персонального наставника, который поможет отточить мастерство или развить лидерские качества.

АНО «Россия – страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 26 проектов: конкурс управленцев «Лидеры России», клуб Лидеров России «Эльбрус», всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал», всероссийский студенческий конкурс «Твой Ход», всероссийский конкурс «Большая перемена», проект «ТопБЛОГ», проект «Культурный код», фестиваль «Российская студенческая весна», всероссийский конкурс «Мастера гостеприимства», «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект», всероссийский профессиональный конкурс «Флагманы образования», чемпионаты по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», конкурс «Экософия», Российская национальная премия «Студент года», конкурс «Моя страна – моя Россия», международный инженерный чемпионат «CASE-IN», «Национальная технологическая олимпиада», программа развития «Другое дело», Международный строительный чемпионат, Международная конкурс-премия уличной культуры и спорта «КАРДО», Всероссийский конкурс по поиску и развитию талантов в игровой индустрии «Начни игру», программа поощрительных поездок «Больше, чем путешествие», в т.ч. проект «Больше, чем работа» и проект «Открываем Россию заново», а также конкурс «Пишем будущее» для школьников и студентов ДНР и ЛНР.

В рамках деятельности АНО «Россия – страна возможностей» в феврале 2019 года создан образовательный центр – Мастерская управления «Сенеж». Обучение в нем проходят участники проектов и конкурсов платформы, активная молодежь, а также управленцы и государственные служащие. Мастерская выступает площадкой для проведения различных образовательных и молодежных форумов, в том числе форума «Территория смыслов».

С 2021 года платформа развивает на базе ведущих вузов страны Центры компетенций, в которых студенты проходят оценку надпрофессиональных навыков и инструменты для их развития. В настоящее время в вузах в 44 регионах страны создано более 80 таких центров.

В 2022 году на базе президентской платформы «Россия – страна возможностей» начало работу кадровое агентство, ориентированное на помощь министерствам, ведомствам и государственным компаниям.