В январе-марте 2023 года в распределительные сети филиалов «Россети Юг» от возобновляемых источников электроэнергии (ВИЭ) поступило 973 млн кВт*ч электроэнергии, что на 6,6% больше показателя за аналогичный период прошлого года. В общей структуре отпуска в сеть доля «зеленой» энергетики составила 13,4% против 12,8% в первом квартале 2022 года.

В отчетный период объем поставок электроэнергии ветряной генерацией составил 788 млн кВт*ч (рост на 11,7%), солнечной – 97,8 млн кВт*ч (рост на 28,4%), гидрогенерацией – 87,6 млн кВт*ч (снижение на 36%).

Наибольший объем электроэнергии выдали в сеть генерирующие объекты на основе возобновляемых источников энергии в Калмыкии – 564 млн кВт*ч и Ростовской области – 241,6 млн кВт*ч. В Волгоградской области объем электроэнергии от ВИЭ составил 103,3 млн кВт*ч, в Астраханской – 64,3 млн кВт*ч.

В настоящее время в Ростовской области производят электроэнергию одна гидро– и шесть ветроэлектростанций (ВЭС), в Калмыкии – три ВЭС и три солнечные электростанции (СЭС). В Астраханской области ВИЭ-генерация представлена 13 солнечными электростанциями, девять из которых передают «зеленую» энергию в сети «Россети Юг». В Волгоградской области производство энергии осуществляют две СЭС и одна ВЭС, одна шлюзовая и одна малая гидроэлектростанции.