Кабельный "ИННОПРОМ"
российские кабельщики представили свои разработки в Ташкенте
«Россети Ленэнерго» совместно с Санкт-Петербургской Торгово-промышленной палатой проводят двухдневный практический семинар на тему изменения законодательства в области планирования перспективного развития электроэнергетики. В мероприятии принимают участие представители Министерства энергетики РФ, АО «СО ЕЭС», ПАО «Россети» и АО «НТЦ ЕЭС».
На основании поправок в ФЗ-35 «Об электроэнергетике» с начала этого года АО «СО ЕЭС» отвечает за разработку генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики на долгосрочную перспективу, а также схемы и программы развития электроэнергетических систем России (СИПР ЭЭС) на среднесрочную перспективу, включая решения по развитию ЕЭС и электроэнергетики регионов.
«Энергетическая инфраструктура всегда развивается опережающими темпами, поэтому перспективное планирование – ключевое направление, требующее тщательной проработки», - отметил генеральный директор ПАО «Россети Ленэнерго» Игорь Кузьмин.
Цель мероприятия – выстраивание коммуникации между ответственными организациями при формировании итогового документа, синхронизация усилий и обсуждение «узких» мест для их устранения.
«Изменения в законодательстве и переход ответственности к АО «СО ЕЭС» требуют налаживания процессов и поддержки конструктивного диалога в части принятия оптимальных технических решений. Наши приоритеты – повышение надежности энергетического комплекса регионов работы «Россети Ленэнерго» и обеспечение оперативного технологического присоединения потребителей. Уверен, что в отрасли созданы необходимые условия, позволяющие новой модели принятия решений успешно скоординировать планы развития электроэнергетики на федеральном и региональных уровнях», - добавил Игорь Кузьмин.
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