Российские регионы смогут получить специальные казначейские кредиты для реализации инфраструктурных проектов на срок до 15 лет под 3% годовых. При этом основной долг они начнут выплачивать только с третьего года пользования средствами. Постановление об утверждении правил предоставления таких займов подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Документом предусмотрено, что кредитные средства будут предоставляться регионам на проектирование, строительство, реконструкцию или капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, на закупку новых автобусов, троллейбусов и трамваев и другие цели. Объём финансирования новой программы составит 190 млрд рублей.

«Их значительная часть пойдёт на восстановление инженерных сетей и коммуникаций, перевод мазутных котельных на биотопливо в Северо-Западном и Дальневосточном федеральных округах», – отметил Михаил Мишустин в ходе заседания Правительства 27 апреля.

Кроме того, по словам Председателя Правительства, 50 млрд рублей будет направлено на обновление общественного транспорта.

Глава кабмина добавил, что такими кредитами теперь смогут воспользоваться и новые субъекты Российской Федерации.

«Это инструмент, благодаря которому регионы получают дополнительные ресурсы на формирование комфортных условий для граждан и улучшение качества их жизни», – подчеркнул Михаил Мишустин.

Он напомнил, что программа специальных казначейских кредитов станет продолжением уже действующей программы инфраструктурных бюджетных кредитов в рамках социально-экономической инициативы Правительства «Инфраструктурное меню». В 2021 году предельный объём бюджетных кредитов для регионов был установлен на уровне 1 трлн рублей. В июле 2022 года распределение этих средств завершено. Одобрены проекты 83 субъектов Российской Федерации.

Подписанное постановление необходимо для реализации новых норм федерального законодательства, принятых в феврале 2023 года.

Постановление от 31 марта 2023 года №525 PDF 90Kb