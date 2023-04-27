Филиал компании «Россети Московский регион» - «Южные электрические сети» продолжает реализацию программы по реконструкции и ремонту электросетей на территории городского округа Домодедово.

С начала 2023 года выполнен ремонт 15 трансформаторных подстанций (ТП) в населенных пунктах Юсупово, Одинцово, Белые Столбы, Степанчиково, Шишкино, Острожки, Горки. Проведена расчистка от древесно-кустарниковой растительности (ДКР) свыше 6,5 га просек линий электропередачи 0,4/10 кВ.

В настоящее время энергетики Домодедовского района электрических сетей завершили реконструкцию воздушной линии 10 кВ, проходящей вблизи дер. Шестово. Специалистами компании заменено 29 опор и более 1,4 км неизолированного провода на самонесущий изолированный, обладающий улучшенными техническими характеристиками по надежности и безопасности использования.

В результате, повышены надежность и качество электроснабжения жителей д. Шестово, д. Калычево, д. Семивраги, где проживает сейчас свыше 600 человек, работают предприятия торговли и социально-значимые объекты (госпиталь МВД, водозаборный узел, очистные сооружения).

В ближайшей перспективе намечена установка трансформаторной подстанции мощностью 63 кВА в д. Семивраги, в д. Шестово – реконструкция комплектной ТП с увеличением мощности с 250 до 400 кВА, а также реконструкция мачтовой ТП с полной заменой оборудования на комплектную ТП мощностью 630 кВА.

В план года включена также замена более 130 опор ЛЭП 10 кВ, расчистка порядка 100 га просек ЛЭП.

Главная цель проводимых мероприятий – обеспечение надежной и безопасной эксплуатации электросетевого комплекса и повышение надежности и качества электроснабжения потребителей.