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Специалисты ПАО «Россети Юг» – «Астраханьэнерго» отремонтировали оборудование подстанции «Северная» в городе Астрахани.
Этот питающий центр обеспечивает электроэнергией почти 36 тысяч потребителей областного центра, а также значительное число социально значимых объектов – более 20 школ, 18 детских садов, медицинские учреждения, инфраструктуру водоснабжения и водоотведения.
Энергетики отремонтировали четыре трансформатора напряжения 110 кВ и четыре дугогасящих реактора. В надлежащее состояние приведены два силовых трансформатора суммарной мощностью 80 МВА.
Ремонтные работы позволили улучшить технические характеристики и параметры работы электрооборудования крупного питающего центра города Астрахани, что повысит качество электроснабжения потребителей.
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