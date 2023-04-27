 

"Россети Юг" повышают качество и надежность электроснабжения Астрахани

27 апреля 2023, 15:00 415 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Юг
Авторы и источники / Правообладателям

Специалисты ПАО «Россети Юг» – «Астраханьэнерго» отремонтировали оборудование подстанции «Северная» в городе Астрахани.

Этот питающий центр обеспечивает электроэнергией почти 36 тысяч потребителей областного центра, а также значительное число социально значимых объектов – более 20 школ, 18 детских садов, медицинские учреждения, инфраструктуру водоснабжения и водоотведения.

Энергетики отремонтировали четыре трансформатора напряжения 110 кВ и четыре дугогасящих реактора. В надлежащее состояние приведены два силовых трансформатора суммарной мощностью 80 МВА.

Ремонтные работы позволили улучшить технические характеристики и параметры работы электрооборудования крупного питающего центра города Астрахани, что повысит качество электроснабжения потребителей.

Обсудить на форуме
Метки: РОССЕТИ ЮГ, АСТРАХАНЬЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

Мы запустили подписку RusCable Плюс!

Это формат эксклюзивного экспертного контента, который будет доступен по подписной модели. Подписка - это личный выбор каждого!

Оформить подписку за 45р/день

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Другие новости рубрики Модернизация
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно