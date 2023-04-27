Специалисты ПАО «Россети Юг» – «Астраханьэнерго» отремонтировали оборудование подстанции «Северная» в городе Астрахани.

Этот питающий центр обеспечивает электроэнергией почти 36 тысяч потребителей областного центра, а также значительное число социально значимых объектов – более 20 школ, 18 детских садов, медицинские учреждения, инфраструктуру водоснабжения и водоотведения.

Энергетики отремонтировали четыре трансформатора напряжения 110 кВ и четыре дугогасящих реактора. В надлежащее состояние приведены два силовых трансформатора суммарной мощностью 80 МВА.

Ремонтные работы позволили улучшить технические характеристики и параметры работы электрооборудования крупного питающего центра города Астрахани, что повысит качество электроснабжения потребителей.