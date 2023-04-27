Эксперты обсудили итоги 49-й сессии Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения – СИГРЭ, которая состоялась в 2022 году. Событие стало крупнейшим отраслевым форумом. На нем работали специалисты из 91 страны, в том числе 90 делегатов от России.

Конференцию провел Председатель Российского национального комитета СИГРЭ, Первый заместитель Генерального директора ПАО «Россети» Андрей Муров. Участвовали руководители базовых организаций РНК СИГРЭ – СО ЕЭС, НИУ «МЭИ», «Интер РАО», представители Минэнерго России, Электроэнергетического совета СНГ, Ассоциации «ЭРА России», НП «Совет рынка», главы исследовательских комитетов.

На встрече представители отрасли рассмотрели основные темы 49-й сессии – вызовы и задачи энергоперехода, новые требования к оборудованию, изменение методов планирования и проектирования энергосистем. Отмечено активное участие российских специалистов в обсуждении отраслевых трендов: в научную часть сессии было включено 44 доклада отечественных экспертов – рекорд за всю историю участия нашей страны в деятельности СИГРЭ.