Кабельный "ИННОПРОМ"
российские кабельщики представили свои разработки в Ташкенте
Эксперты обсудили итоги 49-й сессии Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения – СИГРЭ, которая состоялась в 2022 году. Событие стало крупнейшим отраслевым форумом. На нем работали специалисты из 91 страны, в том числе 90 делегатов от России.
Конференцию провел Председатель Российского национального комитета СИГРЭ, Первый заместитель Генерального директора ПАО «Россети» Андрей Муров. Участвовали руководители базовых организаций РНК СИГРЭ – СО ЕЭС, НИУ «МЭИ», «Интер РАО», представители Минэнерго России, Электроэнергетического совета СНГ, Ассоциации «ЭРА России», НП «Совет рынка», главы исследовательских комитетов.
На встрече представители отрасли рассмотрели основные темы 49-й сессии – вызовы и задачи энергоперехода, новые требования к оборудованию, изменение методов планирования и проектирования энергосистем. Отмечено активное участие российских специалистов в обсуждении отраслевых трендов: в научную часть сессии было включено 44 доклада отечественных экспертов – рекорд за всю историю участия нашей страны в деятельности СИГРЭ.
«Без учета международного опыта невозможно оценить стоящие перед отраслью вызовы и принимать стратегически верные решения. В этом году исполняется 100 лет партнерства нашей страны с СИГРЭ. Все эти годы организация обеспечивает доступ отечественных специалистов к международной экспертизе, обмен знаниями с коллегами из других стран. Уверен, что наше сотрудничество продолжится и будет способствовать развитию электроэнергетики», – подчеркнул Андрей Муров.
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