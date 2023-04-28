28 апреля отмечается всемирный день охраны труда

В 2023 году темой Всемирного дня заявлена "Безопасная и здоровая рабочая среда — основополагающий принцип и право в сфере труда".



Компания «Россети Сибирь» заботится о безопасности своих сотрудников, ведь работа с электричеством – это всегда высокий риск для жизни и здоровья людей. Только в первом квартале этого года на мероприятия по охране труда было направлено почти 185 миллионов.



Впрочем, затраты на эти цели растут ежегодно: если в 2020 они составили 687, в 2021 – 707, то в 2022 – уже 814,659 миллионов рублей. До конца текущего 2023 года на мероприятия по охране труда энергокомпания направит 742 млн рублей.



Однако, и результат этих затрат и трудов очевиден: персонал «Россети Сибирь» в полном объеме оснащен современными защитными средствами и приспособлениями, в том числе для работы на высоте. Затраты на оснащение работников спецодеждой и спецобувью, в том числе устойчивой к воздействию электрической дуги, в 2022 году составили 447 млн рублей. В 2023 году на эти расходы запланировано 487 млн рублей.



Представители рабочих профессий – машинисты, стропальщики, электрогазосварщики, электромонтеры компании «Россети Сибирь» – регулярно проходят обучение по безопасности труда. Для водителей организованы курсы по контраварийному вождению. Перед проверкой знаний предусмотрена обязательная предэкзаменационная подготовка.



В каждом РЭС установлены мониторы, которые постоянно транслируют специальный контент, напоминающий сотрудникам о необходимости соблюдения правил безопасности труда, особенно при работе на энергообъектах.