АО «Транснефть-Верхняя Волга» представило свою продукцию на 22-ой международной выставке «Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса» - «Нефтегаз-2023» в г. Москве.

На выставочном стенде ПАО «Транснефть» был показан современный измерительно-вычислительный комплекс ТН-01 (ИВК ТН-01) для систем обработки информации производства Центра промышленной автоматизации (ЦПА), а также проведена видеопрезентация выпускаемой продукции. Кроме того, были представлены каталоги разработок и решений производственных филиалов предприятия - ЦПА и Великолукского завода «Транснефтемаш».

ИВК ТН-01 является собственной высокотехнологичной разработкой центра и предназначен для измерения параметров и вычисления расхода, количества и показателей качества нефти и нефтепродуктов. Комплекс активно применяется в организациях системы ПАО «Транснефть», так и сторонними предприятиями российского ТЭК.

Уникальные, не имеющие аналогов, отечественные решения создаются коллективом ЦПА, важной задачей центра остаётся эффективная реализация программы импортозамещения. В рамках программы количество отечественных комплектующих в готовом изделии по большинству видов продукции составляет 100%.

Продукция завода «Транснефтемаш» и Центра промышленной автоматизации вызвала интерес со стороны поставщиков проектных решений и оборудования для крупных нефтегазодобывающих предприятий, а также производителей оборудования для теплоэнергетики. Кроме того, разработками заинтересовался один из поставщиков оборудования для государственной нефтяной компании Республики Азербайджан.

Участие в выставке «Нефтегаз-2023» позволило провести переговоры о возможных поставках на внутренний и внешний рынки современной продукции и решений для автоматизированных систем управления технологическим процессом и систем обработки информации, разработанных и произведенных филиалами АО «Транснефть-Верхняя Волга».

Оборудование производства Великолукского завода «Транснефтемаш» и Центра промышленной автоматизации позволяет контролировать процесс транспортировки нефти и нефтепродуктов по магистральным трубопроводам организаций системы «Транснефть» и предприятий нефтегазовой отрасли. Вся продукция сертифицирована, имеет патенты и характеризуется высоким уровнем качества.

Выставка «Нефтегаз» входит в десятку крупнейших нефтегазовых смотров мира и предоставляет возможность производителям и поставщикам из разных стран продемонстрировать новейшее оборудование и технологии, установить и расширить деловые контакты. В 2023 году в выставке приняли участие более 350 экспонентов из 16 стран. Общее количество посетителей составило более 7 тыс. человек, среди которых руководители и топ-менеджеры нефтегазодобывающих и перерабатывающих компаний, поставщики нефтепродуктов, нефтехимических предприятий, организаций, занятых в ТЭК и смежных отраслях.