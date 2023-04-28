Заместитель Председателя Правительства Александр Новак провёл заседание Правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики. В нём приняли участие Министр энергетики Николай Шульгинов, представители Минпромторга и Минэкономразвития, руководители крупных энергетических компаний – «Газпром энергохолдинга», «РусГидро», АО «Системный оператор Единой энергетической системы», Ассоциации «НП Совет рынка» и так далее.

Стороны обсудили организацию электроснабжения Восточного полигона и крупных промышленных объектов на востоке страны.

С учётом проработанных предложений Минэнерго России о возможности строительства генерирующих объектов, обеспечивающих покрытие прогнозируемого дефицита электроэнергии и складывающейся режимно-балансовой ситуации в Нерюнгринском районе Республики Саха (Якутия) принято решение о корректировке федерального проекта «Гарантированное обеспечение доступной электроэнергией» Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года с включением в него проекта по строительству тепловой газовой электростанции мощностью 330 МВт с использованием ресурсов «Газпрома».

Кроме того, энергокомпаниям совместно с профильными ведомствами поручено отдельно проработать вопросы обеспечения оборудованием новых мощностей и представить согласованные предложения по реализации проектов.

Кроме того, рассмотрены актуальные целевые показатели энергетической части комплексного плана, а также скорректированы сроки реализации ряда проектов сетевого строительства с учётом актуальных планов развития железнодорожной инфраструктуры.

Принято решение о включении в комплексный план мероприятий по реализации комплекса первоочередных мероприятий в целях подготовки к отопительному сезону и повышению надёжности энергоснабжения потребителей Республики Дагестан и Астраханской области, а также включения финансового обеспечения энергетической части комплексного плана.