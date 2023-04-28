Аварийно-восстановительные работы специалисты электросетевой компании проводили почти в круглосуточном режиме. Энергетики «Россети Урал» выполнили локальные замены поврежденных опор, монтаж и регулировку провода, а также строят заново распределительную электросетевую инфраструктуру для уцелевших от огня домов.

На текущее время для полного возобновления электроснабжения уцелевших домов в поселке Сосьва энергетики восстановили более 4 километров линий электропередачи 6-0,4 кВ, произвели замену почти 50 опор ЛЭП. Специалисты «Россети Урал» также оказывают помощь по восстановлению сетевого оборудования, принадлежащего муниципалитету.

Ремонтные работы для восстановления электроснабжения жителей поселка Сосьва, чьи дома не были повреждены огнем, на сегодня завершены.

Строительство новой электросетевой инфраструктуры будет происходить поэтапно после координации действий с региональными и муниципальными властями.

Напомним, в поселке Сосьва работала группировка сил и средств филиала «Свердловэнерго» в составе почти 30 человек и десятка единиц спецтехники, задействованы резервные источники электроснабжения. Продолжает координировать ход строительства сетевой инфраструктуры лично генеральный директор «Россети Урал» Александр Пятигор.

В ближайшее время в Сосьве по решению губернатора начнётся строительство 60-квартирного дома для погорельцев, также развернётся строительство индивидуальных модульных жилых домов. На данный момент разрабатывается план новой застройки.

Энергетики находятся в плотном взаимодействии с органами власти по вопросам обеспечения жителей Сосьвы жильем и готовы оперативно синхронизировать свою работу и приступить к дальнейшему строительству электросетевой инфраструктуры согласно новым вводным по размещению жилых построек.

Напомним, что огнем в поселке Сосьва были повреждены около 6 км и порядка 180 опор воздушных линий электропередачи 0,4-6 кВ, а также несколько трансформаторных подстанций.