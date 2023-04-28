Мы рады сообщить вам, что Кабельный Завод "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ" принимает и отгружает заказы в праздничные дни!

Склад в Орле работает в обычном режиме, без выходных.

Со склада в Москве отгружаем с 02.05 по 07.05; 1, 8 и 9 мая - выходные.

Предлагаем одножильный силовой медный кабель с сечением от Ø25 мм2 со сроком изготовления от 10 рабочих дней.

Если у вас есть какие-либо вопросы или требуется дополнительная информация, пожалуйста, свяжитесь с нами. Мы всегда готовы помочь вам выбрать наиболее подходящую кабельно-проводниковую продукцию для ваших потребностей.

Номер дежурного: +7 (495) 248-66-70 доб. 555.