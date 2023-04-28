24-26 апреля 2023 года в Ташкенте прошла III Международная промышленная выставка «ИННОПРОМ. Центральная Азия». Стенды с производимой предприятием продукцией посетили министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, президент Татарстана Рустам Минниханов и другие высокие гости.

В III Международной промышленной выставке «ИННОПРОМ. Центральная Азия» приняли участие 457 компаний из таких секторов промышленности, как энергетика, машиностроение, металлургия, информационные технологии и других. Российская экспозиция включала в себя 281 выставочный стенд из 70 регионов страны.

На «ИННОПРОМ» достигнуты договоренности о создании первого в Узбекистане независимого инфраструктурного оператора. В рамках выставки официальными представителями ПО «ФОРЭНЕРГО» проведен ряд деловых встреч, достигнуты договоренности о проработке возможности сотрудничества с новыми потребителями.