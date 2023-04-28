Михаил Мишустин дал старт работе Красногорских малых ГЭС суммарной мощностью 49,8 МВт. В церемонии ввода станций в эксплуатацию приняли участие Александр Новак, Николай Шульгинов и генеральный директор ПАО «Русгидро» Виктор Хмарин.

Председатель Правительства РФ поздравил с завершением строительства всех присутствующих.

«Хочу от всей души поблагодарить вас за ответственные и слаженные действия, которые позволили успешно реализовать один из крупнейших проектов в сфере гидроэнергетики», – сказал Михаил Мишустин.

Работа двух новых станций, объединённых одной плотиной, обеспечит более 10% энергопотребления в энергосистеме Карачаево-Черкесии, снимет сезонные ограничения мощности Зеленчукской ГЭС-ГАЭС, сгладив колебания уровня воды в Кубани, связанные с изменением режимов работы этой станции. Это даст возможность увеличить выработку электроэнергии на существующих станциях Каскада Кубанских ГЭС на 250 млн кВт.ч ежегодно.

«Необходимо вернуться к пересмотру мер поддержки сооружения именно малой гидрогенерации и активно развивать строительство таких станций с учётом того, что Россия обладает полным технологическим суверенитетом по производству малых ГЭС, а также высоким гидропотенциалом на Кавказе, Северо-Западе, юге Сибири и Дальнем Востоке», – подчеркнул Николай Шульгинов.

По словам Министра, развитие малых ГЭС позволит сохранить и приумножить ранее наработанные технологические компетенции России в области гидротехнического строительства, обеспечить заказами отечественных машиностроителей, унифицировать и, как следствие, удешевить проектные решения, создать новые рабочие места», – подчеркнул глава Минэнерго.

Строительство Красногорских малых ГЭС началось в 2019 году, Николай Шульгинов лично заложил первый куб бетона на месте их сооружения. Проект был реализован благодаря государственным мерам поддержки строительства возобновляемой энергетики. Красногорские МГЭС – один из шести инвестиционных проектов «Русгидро» по возведению малых ГЭС на Северном Кавказе, реализуемых в рамках программы поддержки ВИЭ. По программе уже введены Усть-Джегутинская (5,6 МВт) и Верхнебалкарская (10 МВт) малые ГЭС. Среднегодовая выработка экологически чистой электроэнергии Красногорских МГЭС составит 170 млн кВт.ч.