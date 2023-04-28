Кабели среднего напряжения используются в критически важных областях применения, в которых могут произойти серьёзные нарушения и травмы. Регулирующие органы и государственные требования безопасности / соответствия имеют жизненно важное значение для устранения сбоев в критически важных для безопасности системах. Качество изделий обычно измеряется путём проведения испытаний материалов. Производители должны проводить эти испытания в соответствии с методами, определяемыми международными или отраслевыми стандартами, для того чтобы продемонстрировать соответствие своих материалов установленным требованиям.

Понимание свойств материалов обеспечивает производителям возможность использовать именно те материалы, которые подходят для конкретного применения конечными потребителями. Поддержание качества и надёжности готовых продуктов также очень важно. Сертификация независимым аккредитованным органом по сертификации – Британской службой сертификации кабелей (BASEC - British Approvals Service for Cables) – включает обязательные ежегодные испытания материалов для кабельных компаундов. Таким образом, производитель, имеющий сертификат BASEC, может продемонстрировать, что была использована та же самая рецептура компаунда. Если производитель меняет материалы, BASEC может идентифицировать это в ходе контрольного тестирования. Регулярное стандартное обследование применяется для проверки идентичности используемых материалов с целью обеспечения постоянного качества. По мере развития технологий и инноваций в области материаловедения производителям могут потребоваться альтернативные рецептуры и поставщики для своих кабельных конструкций.

Кроме того, недостаток сырья и материалов по всему миру способствует усилению этого требования. BASEC может составить список поставщиков и рецептур, соответствующих сертификатам BASEC, для поддержки потребителей и обеспечения спокойствия конечных потребителей, а также проводить постоянные контрольные испытания и аудиты дважды в год наряду с внеплановыми необъявленными визитами к производителям для отбора образцов для тестирования. BASEC констатирует, что нет ничего необычного в том, чтобы пятилетние (и более поздние) протоколы типовых испытаний использовались для подтверждения соответствия на месте производства.

Развитие технологий и экономические факторы могут заставить производителей искать альтернативные конструкции и поставщиков. Старый протокол типовых испытаний лишь демонстрирует соответствие кабеля среднего напряжения для этой единственной партии. Несмотря на то, что приёмо-сдаточные испытания на заводе-изготовителе (FAT) по запросу клиента выполняются на каждой партии продукции, они не проводятся в контролируемых условиях окружающей среды. BASEC утверждает, что кабели должны подвергаться проверке независимым аккредитованным органом. BASEC предоставляет подтверждение соответствия кабеля среднего напряжения требованиям местных и международных стандартов и спецификациям конечного потребителя. Одобренные BASEC испытания кабелей проводятся регулярно: механические, электрические, конструкционные испытания и испытания материалов происходят ежегодно и обеспечивают безопасную работу объектов на протяжении длительных периодов.