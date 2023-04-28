Путин подписал закон, упрощающий процедуру госзакупок

Президент России Владимир Путин подписал закон, призванный упростить и ускорить проведение госзакупок, заключение государственных и муниципальных контрактов. Соответствующий документ опубликован в пятницу.

Закон повышает ценовой порог, допускающий проведение электронного запроса котировок, с 3 млн до 10 млн рублей, а также снимает ограничения на объем таких закупок. При этом до 31 декабря 2026 года не будут действовать ограничения на размер годового объема закупок через электронный запрос. Сейчас они не должны превышать 20% от совокупного годового объема закупок заказчика или 100 млн рублей. Во втором случае совокупный объем в прошедшем календарном году должен составлять не менее 500 млн рублей. Такое изменение направлено на сокращение сроков закупок.

Предусматривается также повышение ценового порога, допускающего проведение малых закупок в электронной форме, с 3 млн до 5 млн руб. При этом годовой объем таких закупок не должен превышать 100 млн рублей. Кроме того, устанавливается возможность проведения строительных закупок под ключ в срок до 1 января 2025 года, что "позволяет более оперативно и эффективно осуществлять строительство различных объектов с полным циклом от момента проектирования объекта до этапа его оснащения всем необходимым для его эксплуатации оборудованием".

Заказчики наделяются полномочиями заключать контракт с участником закупки, которому присвоен второй номер по итогам проведения конкурса. Но только в случае расторжения контракта с победителем такой закупки в связи с возникновением не зависящих от поставщика (подрядчика, исполнителя) обстоятельств. При этом победителя закупки не вносят в реестр недобросовестных поставщиков. Для снижения временных затрат заказчиков на закупку товара, работы, услуги предусматривается сокращение сроков согласования заключения контракта с единственным поставщиком.

Особенности закупки медизделий

Устанавливаются особенности закупки медицинских изделий, специализированных продуктов лечебного питания, необходимых для назначения пациенту по медицинским показаниям, по решению врачебной комиссии, которое фиксируется в медицинской документации пациента. Установлено, что правительство РФ утверждает перечень таких медицинских изделий и продуктов лечебного питания, а также порядок его формирования.

Предусматривается право заказчиков проводить закупки с указанием конкретного товарного знака в некоторых случаях: если в описании закупки есть оговорка об эквиваленте продукции, в случае несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, при закупках запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию в соответствии с технической документацией на них. Также это касается закупок медицинских изделий, специализированных продуктов лечебного питания, необходимых для назначения пациенту по медицинским показаниям.

Исключаются излишние требования, связанные с определением начальной (максимальной) цены контракта (НМЦК). Заказчики вправе самостоятельно разрабатывать правила определения и обоснования НМЦК, в том числе учитывая географические и экономические особенности региона, уровень конкуренции на рынке определенного товара, а также современные методы и способы получения информации о рыночных ценах на товары, работы, услуги.

Как отмечалось в заключении комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам, для более эффективной подготовки осуществления избирательного процесса в 2023-2024 годах на территориях четырех новых субъектов РФ до 31 декабря 2024 года приостанавливается действие закона о госзакупках в отношении работы избирательных комиссий регионов.