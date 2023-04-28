Как производят настоящий резиновый кабель?
Режевской кабельный завод подготовил проект строительства двух современных корпусов, где будут производится новые для завода типы кабельно-проводниковой продукции, ориентированные на гражданские и военные нужды. Площадь одного здания составит 5 180 м², другого 1 620 м². Это увеличит общую площадь производственных помещений завода в 1,5 раза.
Строительство планируют завершить к лету 2024 г. Предприятие намерено увеличить численность работников, чтобы обеспечить эффективное функционирование новых производственных мощностей. Проект подразумевает существенные инвестиции, что в свою очередь окажет положительное влияние на экономику региона и на создание новых рабочих мест.
Также в планах предприятия — возведение дополнительных площадок для хранения отходов и гаражных боксов для хранения автотранспорта, а также перенос Доски почёта на внешнею территорию завода.
Реализация этих планов позволит создать новые рабочие места и привлечь специалистов высокого уровня. Режевской кабельный завод готовится к новым вызовам и с нетерпением ждёт завершения строительства для того, чтобы воплотить свои амбициозные планы в жизнь.
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