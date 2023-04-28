РусГидро ввело в эксплуатацию Красногорские малые ГЭС

В Карачаево-Черкесской Республике РусГидро ввело в эксплуатацию Красногорские МГЭС-1 и МГЭС-2 общей мощностью 49,8 МВт. Инвестиционный проект реализован в рамках государственной программы по развитию возобновляемой энергетики.

Команду на пуск станций отдал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. В торжественной церемонии также принял участие министр энергетики РФ Николай Шульгинов.

Две малые ГЭС, использующие одну плотину длиной 148 и высотой 31 метр, расположены на реке Кубань ниже действующей Зеленчукской ГЭС-ГАЭС. Мощность каждой из них составляет 24,9 МВт, среднегодовая выработка экологически чистой, возобновляемой электроэнергии – 85 млн кВт·ч. Работа ГЭС позволит экономить около 50 тысяч тонн угля, предотвратив выброс в атмосферу порядка 160 тысяч тонн СО 2 ежегодно.

В здании каждой МГЭС установлены два гидроагрегата мощностью по 12,45 МВт каждый. Также в состав сооружений энергокомплекса входят водосброс и защитная дамба длиной 475 метров.

Строительство малых ГЭС было начато в 2019 году, в 2021 году была перекрыта река Кубань. В конце 2022 – начале 2023 года гидроагрегаты новых станций были установлены и прошли комплексные испытания. Красногорские МГЭС спроектированы институтом «Мособлгидропроект», генеральный подрядчик строительства – АО «ЧиркейГЭСстрой», обе организации входят в Группу РусГидро.

Красногорские МГЭС повышают энергообеспеченность Карачаево-Черкесии на 18% и обеспечат электроэнергией более 230 тысяч человек, или более 50 тысяч домохозяйств. Малые ГЭС будут не только вырабатывать электроэнергию, но и выравнивать в своем водохранилище колебания уровня воды, которые возникают при изменении режимов работы Зеленчукской ГЭС-ГАЭС. Это позволит снять сезонные ограничения мощности ГЭС-ГАЭС, составляющие около 70 МВт, и обеспечит благоприятные условия для водопользователей ниже по течению, включая водозаборные сооружения Большого Ставропольского канала. В результате работы Красногорских МГЭС оптимизируется водный режим реки Кубань, что позволит увеличить выработку электроэнергии на существующих станциях Каскада Кубанских ГЭС на 250 млн кВт·ч ежегодно.

РусГидро реализует программу развития малой гидроэнергетики на территории Северо-Кавказского федерального округа, где существуют наиболее благоприятные природные условия для работы малых гидроэлектростанций. В рамках этой программы, помимо Красногорских МГЭС, уже построены и введены в эксплуатацию Верхнебалкарская (10 МВт), Усть-Джегутинская (5,6 МВт) и Барсучковская (5,25 МВт) малые ГЭС, возводятся Черекская (23,4 МВт) и Башенная МГЭС (10 МВт), проектируются Верхнебаксанская (23,2 МВт), Нихалойская (23 МВт) и Могохская (49,8 МВт) малые ГЭС. Все проекты прошли конкурсный отбор инвестпроектов по строительству генерирующих объектов на основе возобновляемых источников энергии по ДПМ, что обеспечивает окупаемость их строительства.

Общая мощность гидроэлектростанций РусГидро, эксплуатируемых Карачаево-Черкесским филиалом компании, теперь составляет 356,66 МВт. В их число в том числе входит уникальный для России энергообъект – Зеленчукская ГЭС-ГАЭС, который сочетает в одном комплексе сооружений гидроэлектростанцию и гидроаккумулирующую электростанцию.