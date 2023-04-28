В Тихвине отремонтируют ряд пешеходных мостов

В городе Тихвин Ленинградской области этой весной отремонтируют четыре пешеходных моста, сообщает RosTender.info.

Проектом предусмотрен ремонт двух мостов через протоку пруда Таборы, а также двух через Вязитский ручей. Один из них расположен в зоне впадения в пруд Таборы, второй – в районе улицы Труда.

Подрядную организацию определят по итогам тендера. Прием заявок на участие открыт до 11 мая, начальная цена контракта – 425 629 рублей, на подведение итогов выделят четыре дня. Ожидается, что работы завершатся в начале июня.