В Тихвине отремонтируют ряд пешеходных мостов

Как производят настоящий резиновый кабель?
В городе Тихвин Ленинградской области этой весной отремонтируют четыре пешеходных моста, сообщает RosTender.info.
Проектом предусмотрен ремонт двух мостов через протоку пруда Таборы, а также двух через Вязитский ручей. Один из них расположен в зоне впадения в пруд Таборы, второй – в районе улицы Труда.
Подрядную организацию определят по итогам тендера. Прием заявок на участие открыт до 11 мая, начальная цена контракта – 425 629 рублей, на подведение итогов выделят четыре дня. Ожидается, что работы завершатся в начале июня.
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