 

В Тихвине отремонтируют ряд пешеходных мостов

28 апреля 2023, 13:45 379 Время чтения ≈ < минуты
Источник: Ростендер
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В городе Тихвин Ленинградской области этой весной отремонтируют четыре пешеходных моста, сообщает RosTender.info.

Проектом предусмотрен ремонт двух мостов через протоку пруда Таборы, а также двух через Вязитский ручей. Один из них расположен в зоне впадения в пруд Таборы, второй – в районе улицы Труда.

Подрядную организацию определят по итогам тендера. Прием заявок на участие открыт до 11 мая, начальная цена контракта – 425 629 рублей, на подведение итогов выделят четыре дня. Ожидается, что работы завершатся в начале июня.

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Метки: РОСТЕНДЕР, ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство 

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