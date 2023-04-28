Филиал Системного оператора Северокавказское РДУ обеспечил выполнение комплекса мероприятий для технологического присоединения к электрическим сетям, проведения испытаний и ввода в работу комплекса Красногорских малых гидроэлектростанций ПАО «РусГидро», состоящего из Правокубанской и Красногорской ГЭС.

Ввод комплекса Красногорских малых ГЭС в Карачаево-Черкесской Республике завершен 28 апреля торжественным пуском Красногорской ГЭС.

Комплекс построен по программе поддержки развития возобновляемой энергетики ДПМ ВИЭ-1, рассчитанной до 2024 года. Установленная мощность каждой станции – 24,9 МВт, на каждой из них установлены два гидроагрегата по 12,45 МВт.

Правокубанская и Красногорская ГЭС построены на реке Кубань в Усть-Джегутинском районе Карачаево-Черкесской Республики. Согласно проекту, гидроэлектростанции используют общие подпорные и водосбросные сооружения. Комплекс расположен на расстоянии 3,4 км от Зеленчукской ГАЭС ниже по течению реки Кубань и в 40 км южнее города Черкесска. Плотина образует водохранилище с нормальным подпорным уровнем на отметке 741,5 м.

Для обеспечения выдачи мощности Правокубанской и Красногорской ГЭС построены распределительные устройства (РУ) 110/10 кВ с установкой в каждом РУ по одному трансформатору 110/10 кВ мощностью 63 МВА, а также кабельно-воздушные линии 110 кВ Зеленчукская ГАЭС – Правокубанская ГЭС протяжённостью 6,7 км и Зеленчукская ГАЭС – Красногорская ГЭС протяженностью 5,8 км.

«Ввод в работу Красногорских Малых ГЭС позволяет снизить дефицит мощности не только в энергосистеме Карачаево-Черкесской Республики в пиковые часы нагрузки в целом, но и обеспечивает покрытие мощности в дефицитном энергорайоне Лабинских электрических сетей энергосистемы Республики Адыгея и Краснодарского края», – отметил на церемонии пуска МГЭС генеральный директор Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Юга Вячеслав Афанасьев.

Использование водохранилища Красногорских Малых ГЭС позволяет также компенсировать колебания уровня воды, которые возникают при изменении режимов работы расположенной выше по течению Зеленчукской ГАЭС, кроме того, отныне снимаются режимные ограничения на одновременный пуск и останов двух гидроагрегатов этой ГАЭС.

В ходе строительства комплекса Красногорских Малых ГЭС специалисты Северокавказского РДУ принимали участие в подготовке и согласовании технического задания на проектирование, рассмотрении и согласовании проектной и рабочей документации, согласовании технических условий на технологическое присоединение к электрическим сетям и проверке их выполнения, согласовании программ комплексных испытаний генерирующего оборудования, испытаниях и приемке в эксплуатацию каналов связи и системы обмена технологической информацией с автоматизированной системой Системного оператора. Специалистами компании выполнены расчеты электроэнергетических режимов и токов короткого замыкания, определены параметры настройки (уставки) устройств релейной защиты и автоматики.