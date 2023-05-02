ДОМ.РФ получил заявки на применение механизма инфраструктурных облигаций для шести проектов в СКФО, сообщил во вторник директор подразделения "Инфраструктурные облигации" ДОМ.РФ Александр Аксаков.

"Особый интерес регионов Северного Кавказа к модернизации коммунальной и транспортной инфраструктуры не случаен. Строительство инженерных систем и дорог часто требует более "длинных" и "дешевых" денег, чем это возможно на рыночных условиях. Для таких случаев правительство разработало механизм инфраструктурных облигаций. Он позволяет создавать в городах точки притяжения, вокруг которых будут строиться новые комфортные микрорайоны. (…) К сожалению, пока нет ни одного одобренного проекта в СКФО. Есть шесть проектов в проработке", – сказал Аксаков на круглом столе "Жилищно-коммунальный комплекс и энергетика" в рамках Кавказской инвестиционной выставки.

В частности, льготное финансирование планируется привлечь для создания систем водоснабжения в Ставрополе и Михайловске (Ставропольский край) и объектов теплоснабжения микрорайонов "Северный" и "Спутник" в Черкесске (Республика Карачаево-Черкессия).

Также Аксаков отметил, что реализация данных проектов на территории СКФО может обеспечить ввод более 550 тыс. кв.м жилья.

В Дагестане за счет инфраструктурных облигаций хотят построить дорожные обходы Дербента, Хасавюрта и Махачкалы, а также трассу к Махачкалинскому порту. Сумма займов по этим проектам почти достигает 130 млрд рублей.

"Обсуждается выделение вообще отдельного лимита под Дальний Восток в рамках нашего механизма. Возможно, под СКФО тоже имеет смысл рассмотреть возможность выделения отдельного лимита, так как регион крайне важный для нашей страны", – уточнил Аксаков.

По его словам, ДОМ.РФ готов активнее работать над проектами в СКФО. Кроме того, северокавказские регионы могут рассчитывать на комплексную поддержку специалистов Института развития и их профессиональную экспертизу.

Напомним, запущенный в 2021 году механизм инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ позволяет создавать дорожно-транспортную, инженерную, социальную и IT-инфраструктуру в рамках проектов жилищного строительства, в том числе через схемы ГЧП и концессий. Также предусмотрено финансирование благоустройства городских и сельских территорий.

Средства от размещения облигаций выдаются бизнесу под льготную ставку, которая обеспечивается субсидией из федерального бюджета.