RusCable Insider #310
30 лет "УНКОМТЕХ", хронология инноваций и кабельный нефтегаз!
На сегодняшний день на территории Татарстана находится 950 садовых некоммерческих товариществ. Из них по 629 - поступило согласие на передачу объектов электросетевого хозяйства (ОЭХ - воздушные линии напряжением 0,4–6 кВ, комплектные трансформаторные подстанции) в АО «Сетевая компания».
Стоит отметить, для приведения в соответствие нормативно-техническим требованиям в АО «Сетевая компания» реализуется программа по ремонту и реконструкции ОЭХ до границ балансовой принадлежности с СНТ. А с 2016 года компания проводит обследования внутренних электросетей СНТ по графикам, утвержденным Минпромторгом РТ. Они сформированы по обращениям председателей СНТ, выразивших желание передать внешние и внутренние сети в обслуживание электросетевой организации. В результате проведенных обследований в этих садовых товариществах в настоящее время на баланс АО «Сетевая компания» переданы 123 СНТ (341 ОЭХ).
На протяжении последних лет Минсельхозом РТ реализуется совместная с СНТ программа: из бюджета РТ предоставляются субсидии на возмещение части затрат, связанных с ремонтом объектов внутренней инженерной инфраструктуры на территории товарищества (1/3 сметной стоимости работ за счет собственных средств СНТ). Также с 2017 года из республиканского бюджета ежегодно выделяется 100 млн рублей на строительство, реконструкцию ОЭХ СНТ находящиеся на их балансе, с последующей передачей в хозведение ГУП «Электрические сети».
С 14 июля 2022 года были внесены правки в федеральный закон о ведении гражданами садоводства и огородничества, которые установили правовые основания для передачи садоводческим товариществом имущества общего пользования в собственность сетевых организаций.
В рамках мероприятий по консолидации электросетевых активов был сформирован перечень 45 СНТ на территории РТ, чьи энергообъекты целесообразно принять на баланс АО «Сетевая компания» в приоритетном порядке. Критерием отбора объектов явился показатель заявок на технологическое присоединение, которые поступают от членов СНТ в последние годы (более 10 заявок от СНТ). В настоящее время проводятся мероприятия по приемке этих объектов в АО «Сетевая компания».
Проведенный специалистами компании анализ выявил такие проблемы в СНТ как расположение ЛЭП на садовых участках, отсутствие доступа к ним специалистов, посадку плодовых деревьев под воздушными линиями, ширину проездов менее 3,5м (минимально допустимой по пожарной безопасности), размещение построек в непосредственной близости от границ участков (охранных зонах ЛЭП). Кроме того, вызывает обеспокоенность и износ сетей, на которых десятилетиями не проводилась реконструкция.
Причинами выявленных нарушений стало хаотично проведенное строительство электросетей в садовых товариществах в советские годы - силами самих садоводов и при отсутствии проектов. Зачастую не предусматривались проезды для специальной техники для выполнения работ, что привело к сложностям в организации обслуживания объектов.
Передача электросетей СНТ в АО «Сетевая компания» и их консолидация в одной сетевой компании позволит решить вопросы по их дальнейшей эксплуатации с учетом уже имеющегося опыта.
Работа предстоит совместная: правлению СНТ необходимо будет провести комплекс мероприятий по приведению ширины проездов, технологических коридоров в соответствие нормативным требованиям. Ширина охранной зоны для КТП комплектной трансформаторной подстанции должна составлять по 10 метров в каждую сторону, а ширина охранной зоны для линий электропередачи классом напряжения 0,4кВ – не менее 2 метров в каждую сторону («Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160). Эта деятельность необходима для возможности проведения работ, связанных с реконструкцией и организацией дальнейшей эксплуатации электросетевого хозяйства СНТ и оформлению охранных зон.
Работа по передаче сетей СНТ в электросетевую организацию дает садоводам ряд преимуществ:
«Для реализации программы компании потребуются дополнительные ресурсы, освоение которых направлено прежде всего на реализацию клиентоориентированного подхода, которому мы следуем в своей деятельности - отмечает заместитель генерального директора- технический директор АО «Сетевая компания» Альмир Латипов, - В частности, в случае необходимости проведения ремонтных работ в СНТ финансирование на эти затраты будет включено в инвестиционную программу компании: принятые на баланс энергообъекты электрохозяйства отремонтируют, модернизируют или реконструируют, что позволит повысить надежность электроснабжения садовых товариществ на территории Татарстана».
Мы запустили подписку RusCable Плюс!
Это формат эксклюзивного экспертного контента, который будет доступен по подписной модели. Подписка - это личный выбор каждого!
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter