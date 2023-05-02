На сегодняшний день на территории Татарстана находится 950 садовых некоммерческих товариществ. Из них по 629 - поступило согласие на передачу объектов электросетевого хозяйства (ОЭХ - воздушные линии напряжением 0,4–6 кВ, комплектные трансформаторные подстанции) в АО «Сетевая компания».

Стоит отметить, для приведения в соответствие нормативно-техническим требованиям в АО «Сетевая компания» реализуется программа по ремонту и реконструкции ОЭХ до границ балансовой принадлежности с СНТ. А с 2016 года компания проводит обследования внутренних электросетей СНТ по графикам, утвержденным Минпромторгом РТ. Они сформированы по обращениям председателей СНТ, выразивших желание передать внешние и внутренние сети в обслуживание электросетевой организации. В результате проведенных обследований в этих садовых товариществах в настоящее время на баланс АО «Сетевая компания» переданы 123 СНТ (341 ОЭХ).

На протяжении последних лет Минсельхозом РТ реализуется совместная с СНТ программа: из бюджета РТ предоставляются субсидии на возмещение части затрат, связанных с ремонтом объектов внутренней инженерной инфраструктуры на территории товарищества (1/3 сметной стоимости работ за счет собственных средств СНТ). Также с 2017 года из республиканского бюджета ежегодно выделяется 100 млн рублей на строительство, реконструкцию ОЭХ СНТ находящиеся на их балансе, с последующей передачей в хозведение ГУП «Электрические сети».

С 14 июля 2022 года были внесены правки в федеральный закон о ведении гражданами садоводства и огородничества, которые установили правовые основания для передачи садоводческим товариществом имущества общего пользования в собственность сетевых организаций.

В рамках мероприятий по консолидации электросетевых активов был сформирован перечень 45 СНТ на территории РТ, чьи энергообъекты целесообразно принять на баланс АО «Сетевая компания» в приоритетном порядке. Критерием отбора объектов явился показатель заявок на технологическое присоединение, которые поступают от членов СНТ в последние годы (более 10 заявок от СНТ). В настоящее время проводятся мероприятия по приемке этих объектов в АО «Сетевая компания».

Проведенный специалистами компании анализ выявил такие проблемы в СНТ как расположение ЛЭП на садовых участках, отсутствие доступа к ним специалистов, посадку плодовых деревьев под воздушными линиями, ширину проездов менее 3,5м (минимально допустимой по пожарной безопасности), размещение построек в непосредственной близости от границ участков (охранных зонах ЛЭП). Кроме того, вызывает обеспокоенность и износ сетей, на которых десятилетиями не проводилась реконструкция.

Причинами выявленных нарушений стало хаотично проведенное строительство электросетей в садовых товариществах в советские годы - силами самих садоводов и при отсутствии проектов. Зачастую не предусматривались проезды для специальной техники для выполнения работ, что привело к сложностям в организации обслуживания объектов.

Передача электросетей СНТ в АО «Сетевая компания» и их консолидация в одной сетевой компании позволит решить вопросы по их дальнейшей эксплуатации с учетом уже имеющегося опыта.

Работа предстоит совместная: правлению СНТ необходимо будет провести комплекс мероприятий по приведению ширины проездов, технологических коридоров в соответствие нормативным требованиям. Ширина охранной зоны для КТП комплектной трансформаторной подстанции должна составлять по 10 метров в каждую сторону, а ширина охранной зоны для линий электропередачи классом напряжения 0,4кВ – не менее 2 метров в каждую сторону («Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160). Эта деятельность необходима для возможности проведения работ, связанных с реконструкцией и организацией дальнейшей эксплуатации электросетевого хозяйства СНТ и оформлению охранных зон.

Работа по передаче сетей СНТ в электросетевую организацию дает садоводам ряд преимуществ:

после передачи сетей садоводам не придется платить за соседей. Каждый владелец участка в СНТ платит только за потребленное электричество по тарифу, а за эксплуатацию электрохозяйства и отключение неплательщиков отвечают профессионалы;

обязанности по выполнению аварийно-восстановительных работ в отношении передаваемого электросетевого имущества, переходят к компании сразу же после подписания договора, не дожидаясь подписания акта-приема передачи

собственники, передавшие свои электросети профессионалам, освобождаются от затрат, связанных с их капитальным ремонтом и эксплуатацией.