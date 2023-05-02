Организатором конкурса выступил Орловский региональный Центр поддержки экспорта при содействии Правительства Орловской области. В этом году заявки для участия подали 35 предприятий региона, которые активно поставляют свою продукцию на зарубежные рынки.

Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» продолжает расширять географию поставок кабельно-проводниковой продукции в зарубежные страны, планомерно завоевывая новые рынки сбыта.