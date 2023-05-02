RusCable Insider #310
30 лет "УНКОМТЕХ", хронология инноваций и кабельный нефтегаз!
Организатором конкурса выступил Орловский региональный Центр поддержки экспорта при содействии Правительства Орловской области. В этом году заявки для участия подали 35 предприятий региона, которые активно поставляют свою продукцию на зарубежные рынки.
Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» продолжает расширять географию поставок кабельно-проводниковой продукции в зарубежные страны, планомерно завоевывая новые рынки сбыта.
Мы запустили подписку RusCable Плюс!
Это формат эксклюзивного экспертного контента, который будет доступен по подписной модели. Подписка - это личный выбор каждого!
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter