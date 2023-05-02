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  • Кабельный Завод "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ" занял второе место на ежегодном конкурсе "Экспортер года-2022" в номинации "Экспортер года в сфере промышленности"

Кабельный Завод "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ" занял второе место на ежегодном конкурсе "Экспортер года-2022" в номинации "Экспортер года в сфере промышленности"

2 мая 2023, 13:30 280 Время чтения ≈ < минуты
Источник: ООО "Кабельный завод "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ"
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Организатором конкурса выступил Орловский региональный Центр поддержки экспорта при содействии Правительства Орловской области. В этом году заявки для участия подали 35 предприятий региона, которые активно поставляют свою продукцию на зарубежные рынки.

Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» продолжает расширять географию поставок кабельно-проводниковой продукции в зарубежные страны, планомерно завоевывая новые рынки сбыта.

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Метки: ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ
Отрасль: Кабельная промышленность 
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