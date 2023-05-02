Мощный дата-центр построят на Алтуфьевском шоссе

Выдано разрешение на строительство центра обработки данных IXcellerate MOS3 на северо-востоке столицы, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

Работы будут вестись в районе Отрадное по адресу: Алтуфьевское шоссе, вл. 33Ж.

«Темпы цифровизации бизнеса и городского хозяйства с каждым днем увеличиваются, поэтому на территории столицы крайне востребованы центры хранения и обработки данных. Площадь нового дата-центра в районе Отрадное составит 7,4 тыс. кв. метров, проектная мощность заявлена в 30 МВт. Специалисты Мосгосстройнадзора выдали всю необходимую документацию для начала строительства», – сказал Андрей Бочкарёв.

Высокотехнологичный комплекс будет разделен на технический и административный блок, в котором расположатся кабинеты сотрудников и переговорные.

Для бесперебойной работы оборудования в четырехэтажном здании создадут автономную систему энергообеспечения. Залы с серверным оборудованием расположатся со второго по четвертый этаж.

На первом этаже проектом предусмотрена входная группа и помещения административно-бытовой зоны. Здание оборудуют двумя грузопассажирскими лифтами.

«Дата-центр будет обеспечен круглосуточной охраной, также здесь организуют бесконтактную биометрическую систему доступа, установят систему видеонаблюдения и детекторы движения. Прилегающую территорию благоустроят: появится наружное освещение и открытая стоянка для автомобилей», – отметил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

Глава ведомства добавил, что по поручению мэра Москвы Сергея Собянина уделяется особое внимание качеству строительно-монтажных работ на производственных объектах, поэтому на каждом этапе строительства будут проходить проверки соответствия работ и материалов проектной документации.

Дата-центры – это надежные и высокотехнологичные центры хранения, обработки и передачи больших объемов информации.

В специализированном здании размещается серверное и сетевое оборудование. Именно дата-центры отвечают за физическую сохранность и бесперебойную работу оборудования и имеют новейшие технологии, чтобы обезопасить данные как от физических, так и от виртуальных угроз.

Подобные инвестиционные проекты благоприятно сказываются на развитии районов, и дополнительно смогут обеспечивать жителей рабочими местами.