25-26 апреля 2023 года на Калининской АЭС прошли расширенные заседания Совета по контролю и мониторингу радиационной обстановки и Совета по Методическому обеспечению радиационной безопасности в организациях Госкорпорации «Росатом».



В заседаниях приняли участие порядка 60 представителей ведущих предприятий атомной отрасли, научных объединений, институтов и других заинтересованных организаций. Как пояснил заместитель генерального инспектора Госкорпорации «Росатом» Кирилл Бочаров, подобные Советы призваны помочь предприятиям отрасли найти решения сложных задач в области радиационной безопасности, радиационного контроля и мониторинга и проходят ежегодно.

«Безопасность – это ключевой принцип Госкорпорации. Атомная отрасль развивается, появляются новые технологии и разработки, ужесточаются государственные требования к обеспечению безопасности и логично, что нашим предприятиям нужна в этом помощь широкого круга специалистов», - отметил Кирилл Бочаров.

В ходе заседаний было представлено более двух десятков докладов. В повестку входили вопросы, связанные с состоянием отраслевой системы контроля радиационной обстановки, производством новых видов ядерного топлива, а также методического и приборного обеспечения радиационного и дозиметрического контроля, обеспечения работников самыми современными средствами индивидуальной защиты и др.



Отдельное внимание было уделено автоматизированной системе контроля радиационной обстановки (АСКРО), которая предназначена для непрерывного мониторинга радиационного фона окружающей среды. Начальник отдела радиационной безопасности Калининской АЭС Павел Соколов рассказал об опыте атомной станции в этой области.

«АСКРО Калининской АЭС включает 17 стационарных мониторинговых станций в санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения станции, которые в круглосуточном режиме производит замеры радиационного фона. Также радиационная обстановка контролируется путем отбора проб на восьми постах постоянного наблюдения с их последующим измерением в лабораторных условиях», - сказал Павел Соколов.

В свою очередь Кирилл Бочаров отметил, что на атомных станциях Концерна «Росэнергоатом», в том числе и на Калининской АЭС, мониторинг радиационной обстановки выполняется на высоком уровне. АЭС оборудованы современным, точным оборудованием, позволяющим проводить широкий спектр измерений, а на самих станциях работают высококвалифицированные специалисты.



Участники Советов обсудили проект стандарта метеорологического и климатического обеспечения мониторинга радиационной обстановки. В будущем это позволит более точно прогнозировать ситуацию в зоне наблюдения, а также принимать быстрые и верные решения.