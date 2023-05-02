Немецкий системный оператор Amprion определил подрядчика на реализацию первого этапа проекта строительства HVDC соединений DolWin4 и BorWin4 в Северном море. На первом этапе планируется проложить подземные КЛ на северном отрезке материковой части соединений. За реализацию данного этапа будет отвечать консорциум в составе MAX STREICHER GmbH и De Romein GmbH. КЛ протяженностью 43 км будут размещены в специальных коллекторах. Сложность работ на данном этапе заключается в особенностях ландшафта и почв на данном участке соединений. Amprion подал комплект необходимых документов и заявок на согласование маршрутов наземной части соединений DolWin4 и BorWin4. Получение необходимых разрешений ожидается весной 2024 г. Работы в рамках первого этапа планируется начать в середине 2024 г.

Целью сооружения HVDC соединений DolWin4 и BorWin4 пропускной способностью 900 МВт каждое является подключение шельфовых ВЭС, строящихся в Северном море, к материковой электрической сети. Подводные КЛ будут проложены с использованием специальных судов-кабелеукладчиков при минимальном воздействии на окружающую среду. На суше КЛ планируется проложить в параллельных траншеях подземного энергетического коридора A-Nord протяженностью около 300 км. Протяженность подводных участков DolWin4 и BorWin4 составит соответственно 60 и 125 км, а подземных участков – 155 км. Ввод в эксплуатацию DolWin4 и BorWin4 запланирован в 2028 г. и 2029 г.

Проекты строительства HVDC соединений DolWin4 и BorWin4 являются одними из самых важных проектов в рамках реализации энергоперехода в Германии, который, в первую очередь, планируется осуществить за счет крупномасштабного строительства ветровой генерации в Северном море.

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