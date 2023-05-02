Научно-технический совет ВНИИНМ им. А.А. Бочвара (АО «ВНИИНМ», входит в Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ») выдвинул на соискание премии Правительства Российской Федерации 2023 года в области науки и техники работу с участием предприятий и организаций Росатома под названием «Разработка и внедрение в серийное производство твэлов для активных зон транспортных реакторов, плавучих энергоблоков и атомных станций малой мощности».

Работа отражает научно-технические исследования и опытно-конструкторские разработки по приоритетному направлению развития науки и техники - созданию перспективных судовых ядерных реакторных установок с водо-водяными реакторами под давлением для атомных судов, плавучих энергоблоков различного назначения и атомных станций малой мощности.

Научно-техническая новизна и практическая значимость работ заключается в целом ряде результатов. В частности, создан новый оболочечный материал – хромоникелевый сплав 42ХНМ, обладающий уникальной радиационной и коррозионной стойкостью. Кроме того, на предприятиях России освоено производство хромоникелевого сплава 42ХНМ, что своевременно решает задачу импортозамещения. На площадке АО «МСЗ» развернуто серийное изготовление требуемой номенклатуры особотонкостенных труб из сплава 42ХНМ. Также разработана уникальная технология изготовления твэлов, которая позволяет практически без изменения технологического оборудования изготавливать твэлы различной формы с различными оболочечными материалами и топливными композициями.

«Решена важная научно-практическая задача государственного значения - обеспечение надежным, не имеющим аналогов в мире, ядерным топливом ледокольного флота России, а также головной плавучей атомной теплоэлектростанции», - отметил эксперт АО «ВНИИНМ» Александр Ватулин.

Перед российской промышленностью стоит цель в кратчайшие сроки обеспечить технологический суверенитет и переход на новейшие технологии. Государство и крупные отечественные компании направляют ресурсы на ускоренное развитие отечественной исследовательской, инфраструктурной, научно-технологической базы. Внедрение инноваций и нового высокотехнологичного оборудования позволяет Росатому и его предприятиям занимать новые ниши на рынке, повышая конкурентоспособность атомной отрасли и всей российской промышленности в целом.

Инновационные технологии Росатома основаны на передовых достижениях российской атомной науки и в полной мере отвечают актуальной ESG-повестке. Достигнутые результаты – это труд тысяч высококвалифицированных профессионалов, которые работают в интересах экономической стабильности России. Четкое взаимодействие промышленных предприятий с научно-исследовательскими институтами помогает укреплять технологический суверенитет страны, повышать конкурентоспособность отечественной атомной отрасли.

Высокотехнологический научно-исследовательский институт неорганических материалов имени академика А.А. Бочвара (АО «ВНИИНМ»; г. Москва) – ведущий научно-исследовательский институт по разработке технологий ядерного топливного цикла и по проблемам материаловедения. Входит в состав Топливной компании «ТВЭЛ» Госкорпорации «Росатом». На АО «ВНИИНМ» возложены функции Главного научного метрологического центра Госкорпорации Росатом. www.bochvar.ru

Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» (Топливный дивизион Госкорпорации «Росатом») включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. Являясь единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС, ТВЭЛ обеспечивает топливом в общей сложности 75 энергетических реакторов в 15 государствах, исследовательские реакторы в девяти странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота. Каждый шестой энергетический реактор в мире работает на топливе ТВЭЛ. Топливный дивизион Росатома является крупнейшим в мире производителем обогащенного урана, а также лидером глобального рынка стабильных изотопов.