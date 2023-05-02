СПЕЦКАБЕЛЬ импортозаместил огнестойкий кабель высокой категории

Огнестойкий кабель шестой категории для высокоскоростных систем передачи данных разработал кабельный завод «Спецкабель». Разработка более чем на 90% создана из отечественных материалов, рассказал журналистам РИА Новости , РИАМО и Комсомольской правды руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики г. Москвы Владислав Овчинский.

«В Москве созданы удобные условия для заводов, чтобы внедрять современные подходы к организации производства и выпускать высокотехнологичную продукцию собственной разработки. Так, НПП «Спецкабель» создало огнестойкий кабель высокой, шестой категории передачи данных. Мощности предприятия позволяют изготавливать тысячи километров такой продукции ежегодно. Раньше на российский рынок подобные изделия поставляли европейские компании», – поделился Владислав Овчинский.

Данный кабель разработан для цифровых систем передачи данных, которые имеют наиболее высокую пропускную способность и скорость обмена информацией по сравнению с изделиями низких категорий. В настоящий момент «Спецкабель» проводит сертификационные испытания, а после их завершения будет поставлять новое изделие на объекты с высокими требованиями пожарной безопасности – строительные, нефтехимические, атомные и другие.

Генеральный директор завода «Спецкабель» Андрей Лобанов отметил, что изделие, разработанное инженерами предприятия, устойчиво к электромагнитным помехам благодаря новому конструктивному решению защитных экранов кабеля. Также, с его слов, разработка полностью соответствует отечественному стандарту на цифровые системы связи и сможет работать в сетях со скоростями передачи до 10 гигабит в секунду, сохраняя работоспособность даже в условиях пожара. Ранее известная на рынке огнестойкая кабельная продукция могла работать в системах только до 1 гигабита в секунду.