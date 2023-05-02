Бамстроймеханизация (входит в Группу компаний 1520) построит 12 мостов при строительстве двухпутной вставки на перегоне Сети – Федосеев. Пуск нового участка на Малом БАМе увеличит пропускную способность линии Тында – Бамовская для грузоперевозок к тихоокеанским портам.

Протяженность вставки – 9,15 км. Механизаторы с нуля отсыпают земляное полотно под второй путь, выполняют выемку. Общий объем земляных работ на новом двухпутном перегоне составит 367 тысяч кубометров грунта – это почти 25 тысяч самосвалов.

Для сохранности вечной мерзлоты в основании насыпи строители выполняют охлаждающую наброску из скального камня общим объёмом более 46 тысяч кубометров. Это защитит земляное полотно от деформации – просадок и пучин.

Бамстроймеханизация ведет работы на нескольких отрезках линии Бамовская – Тында: строит вторые пути на участках: Тында – Побожий, Ефремов – Заболотное, Заболотное – п.п. 105 км (Силип), Муртыгит – Мохортов, двухпутные вставки на перегонах: Сети – Федосеев, Федосеев – Беленькая, Беленькая – Ефремов, Силип – Аносовская, Пурикан – Муртыгит.

Все это – часть второго этапа модернизации Восточного полигона железных дорог. После выполнения комплекса работ пропускная способность линии Бамовская – Тында вырастет почти в два раза.