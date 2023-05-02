«Россети Тюмень» завершили плановый ремонт высоковольтных подстанций «Нефтеюганская» и «Юганская» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Питающие центры обеспечивают электроэнергией одно из первых месторождений нефти в Западной Сибири – Усть-Балыкское. Стоимость работ составила более 4 млн рублей.

На подстанциях энергетики выполнили ремонт 2 силовых трансформаторов, где заменили 6 фарфоровых высоковольтных вводов на полимерные. В отличие от своих предшественников полимерные устройства обладают повышенной прочностью и устойчивостью к перенапряжению. Для демонтажа конструктивных элементов трансформатора весом около 100 кг каждый специалисты привлекали кран-манипулятор грузоподъемностью до 7 тонн. Технические работы на питающих центрах завершились профилактическими испытаниями оборудования.

Ремонт энергообъектов был проведен в рамках производственной программы «Россети Тюмень». Выполненные мероприятия позволили повысить надежность электроснабжения Усть-Балыкского месторождения углеводородов, открытие которого в 1961 году определило перспективность нефтедобычи в Западной Сибири. Известно, что первая скважина Усть-Балыка пробурена под руководством легендарного геолога, первооткрывателя сибирской нефти Фармана Салманова.