Правительство продолжает поддержку бизнеса в рамках мер, направленных на решение неотложных задач по обеспечению экономического развития страны. Принято решение продлить на 2023 год действие программы предоставления государственных гарантий по кредитам и облигационным займам, привлекаемым организациями на поддержку своей производственной деятельности и капитальные вложения. Постановление об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

«Рассчитываем, что это повысит привлекательность капиталовложений в различных отраслях, позволит бизнесу решить ряд неотложных задач, в том числе провести экологическую модернизацию алюминиевых заводов в Братске, Иркутске, Красноярске и Новокузнецке, и поможет улучшить условия для проживающих рядом с этими производствами людей», – отметил Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами 2 мая.

В рамках этой программы госгарантия может обеспечивать до 100% обязательств организаций по кредитам и выпускам облигаций. Такая поддержка государства помогает снизить риски кредиторов и повысить привлекательность капиталовложений в важных для развития страны сферах. В федеральном бюджете на 2023 год общий объём средств на такие цели составляет 302 млрд рублей.