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Ставрополье и "Россети Северный Кавказ" будут сотрудничать по вопросам внедрения Регионального инвестиционного стандарта

2 мая 2023, 16:00 187 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: Россети Северный Кавказ
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Сегодня на площадке Кавказской инвестиционной выставки-2023 состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве между ПАО «Россети Северный Кавказ» и Правительством Ставропольского края по вопросам внедрения Регионального инвестиционного стандарта. Документ подписали Губернатор региона Владимир Владимиров и генеральный директор энергокомпании Роман Левченко. Соглашение инициировано в соответствии с приказом Министерства экономического развития Российской Федерации.

«Сегодня на Ставрополье активно развиваются промышленный и сельскохозяйственный комплексы, создаются новые предприятия. Стабильное электроснабжение необходимо и субъектам особой экономической зоны, которую мы создаем в рамках Кавминводской агломерации. Нередко возникает вопрос о сроках подключения к энергосетям. Уверен, что сотрудничество с ПАО «Россети Северный Кавказ» поможет нам оперативно решать возникающие вопросы», — подчеркнул Владимир Владимиров.

«Сотрудничество, предусмотренное Соглашением, прежде всего будет осуществляться для содействия компанией «Россети Северный Кавказ» в реализации на территории Ставропольского края инвестиционных проектов, которые предполагают технологическое присоединение к электрическим сетям. Своевременное исполнение договоров техприсоединения и повышение доступности сетевой инфраструктуры традиционно является приоритетным в деятельности энергокомпании. И мы намерены усилить работу в этом направлении в тесном взаимодействии с краевым правительством. Для этого энергокомпанией и органами власти региона во главе с Губернатором Владимиром Владимировым создаются все необходимые условия», - уточнил Роман Левченко.

Напомним, только в первом квартале 2023 года «Россети Северный Кавказ» подключили к сетям компании на территории Ставропольского края более 500 новых потребителей, выдав им 9,2 МВт мощности.

Также на площадке Кавказской инвестиционной выставки состоялась рабочая встреча Владимира Владимирова и Романа Левченко при участии представителей краевого правительства и менеджмента энергокомпании. Стороны обсудили первоочередные задачи, которые предстоит совместно решать в рамках подписанного соглашения.

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Метки: РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ, СКФО
Отрасль: Электроэнергетика 

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