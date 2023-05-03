Семейный экологический фестиваль СИБУРа «Наследи чистотой» состоялся у Шуховской башни, объекта культурного наследия (ОКН), расположенного рядом с Дзержинском. В мероприятии приняли участие 80 человек - сотрудники «Сибур-Нефтехима», члены их семей, а также коллеги из МРСК, компании, которая обслуживает площадку, на которой расположен ОКН.

«Мы традиционно проводим весенние субботники у Шуховской башни – уникального памятника инженерной мысли, - рассказала главный эксперт по экологии «Сибур-Нефтехима» Оксана Груднова. – В этом году формат мероприятия расширили. Взяли с собой домочадцев, пригласили коллег-энергетиков, организовали творческие и познавательные активности для всех возрастов».

Участники провели «генеральную уборку» в прилегающей к Шуховской башне лесополосе: собрали поломанные сучья и ветки, убрали бытовой мусор и остатки кострищ, оставленных отдыхающими. На вторичную переработку передали более 30 кг макулатуры и 8 больших мешков бывшего в употреблении пластика.

В рамках экофестиваля прошли мастер-классы по изготовлению эко-магнитов и скворечников для птиц, была проведена ESG-викторина в мобильном приложении СИБУРа. Самые активные получили стикеры, которые потом обменяли на подарки – кружки, выполненные из вторично переработанного полимера. Также в программу праздника были включены Минута ЭкоСлавы, яркие флешмобы для молодёжи и шоу для самых маленьких экоактивистов.

«Порадовала активность коллег, и то, что праздник получился по-настоящему семейным, - отметила председатель первичной профсоюзной организации «Сибур-Нефтехима» Наталья Рогова. - В экофестивале приняли участие 20 детей, для них это хороший пример, который поможет привить полезные привычки, включиться в работу по защите окружающей среды. Дети - наше будущее, и задача взрослых научить их правильно относиться к природному богатству».

«Экофестивали «Наследи чистотой» этой весной проходят в регионах, в которых работает СИБУР. Мы уже провели несколько субботников на предприятии, поэтому в качестве площадки выбрали территорию у Шуховской башни. Сюда приезжают дзержинцы, нижегородцы и гости из других городов. Мы навели порядок в лесу. Проведя время ярко и с пользой, показали пример другим», - сообщил главный инженер «Сибур-Нефтехима» Михаил Гурлев.

Днём ранее экофестиваль «Наследи чистотой» для сотрудников предприятий «СИБУР-Кстово» и «РусВинил» прошёл в Кстове. В двух городах в мероприятиях фестиваля приняли участие более 200 человек.

СИБУР ‒ одна из наиболее динамично развивающихся компаний в глобальной нефтехимии, российский лидер по производству полимеров и каучуков. Уникальная вертикально-интегрированная бизнес-модель позволяет СИБУРу создавать высококонкурентную продукцию, которая используется в производстве потребительских товаров и автомобилей, строительстве, энергетике, а также в химической промышленности и других отраслях в 100 странах по всему миру.

В Нижегородской области работают предприятия СИБУРа: ООО «СИБУР-Кстово» и ООО «РусВинил» в Кстове, АО «Сибур-Нефтехим» в Дзержинске и производство БОПП-пленок ООО «БИАКСПЛЕН» в Балахне.