АО «Мособлэнерго» приступило к ремонту воздушных линий электропередачи в р.п. Нахабино г.о. Красногорск в целях обеспечения качественного электроснабжения жителей частного сектора.

На первом этапе ремонта сетей Истринским производственным отделением Красногорского филиала производится расчистка охранной зоны ВЛЭП от древесно-кустарниковой растительности. В конце апреля началась опиловка на улицах Ленина, 40 лет Октября, Почтовой и Дачной.

Всего в рамках ремонтных мероприятий на поселковых линиях ВЛ-0,4 кВ будет заменено около 3,5 км неизолированного провода на самонесущий изолированный (СИП). В результате проведенных работ будет обеспечено качественное и надежное электроснабжение жителей улиц Урицкого, Карла Маркса, 40 лет октября, Спортивной, Почтовой, Дачной, Ленина, Калинина, 1-ой Волоколамской, а также Тургенева, Лермонтова.

АО «Мособлэнерго» в рамках своей деятельности осуществляет текущую эксплуатацию и обслуживание электросетевого хозяйства на территории Московской области, реализует производственные и инвестиционные программы, направленные на качественное электроснабжение потребителей Подмосковья.