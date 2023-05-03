Строительство новой взлетно-посадочной полосы, которая сможет принимать все типы самолетов, в аэропорту Махачкалы начнется в 2023 году. Об этом глава Дагестана Сергей Меликов сообщил премьер-министру Михаилу Мишустину в ходе осмотра экспозиции Кавказской инвестиционной выставки в Минеральных водах.

"В этом году все-таки приступаем с опережением графика к строительству взлетно-посадочной полосы, практически все процедуры на сегодняшний день определены. Это даст возможность нам начать второй этап развития авиационного проекта по аэропорту Махачкала, - сказал Меликов.

Глава Дагестана отметил, что новая взлетно-посадочная полоса сможет принимать все существующие типы самолетов.

"У нас недавно была делегация из Ирана. Они готовы осуществлять грузоперевозки с нашего аэропорта", - сказал Меликов.

Также в ходе осмотра стенда Дагестана Меликов рассказал Мишустину о дорожных проектах, в частности - перевод участка Дербент - Самур (до государственной границы) на систему тяги переменного тока (срок реализации 2023-2025 годы). Другой проект касается развития железнодорожного пункта пропуска "Дербент". Планируется, что грузовые перевозки через сухопутный пограничный переход Самур - Ялама составят до 7,2 млн тонн к 2025 году.

О других проектах

Кроме того, с 2025 по 2028 год в Дагестане планируется строительство федеральных автомобильных дорог в обход Дербента и Хасавюрта, с 2023 по 2028 год - северного обхода Махачкалы. Мишустина ознакомили и с ходом работ по переводу федеральной автомобильной дороги Р-217 "Кавказ" в четырехполосную на всем протяжении по территории Дагестана.

Мишустин в среду прибыл в Минеральные Воды, глава российского кабмина проведет совещание с членами правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского Федерального округа.